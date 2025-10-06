หุ้นปิดเช้าลบ 1.89 จุด เผชิญแรงขายทำกำไรกดดันแต่ยังได้ DELTA ช่วยพยุง คาดบ่ายไซด์เวย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,291.72 จุด ลดลง 1.89 จุด (-0.15%) มูลค่าซื้อขายราว 18,910 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีลงมาแกว่งในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยทำระดับต่ำสุด 1,287.85 จุด และสูงสุด 1,299.24 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ และรักษาการหัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับลงเล็กน้อยจากแรงขายทำกำไร โดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ก่อน เช่น AOT TRUE รวมไปถึงหุ้นโรงพยาบาลใหญ่อย่าง BDMS ที่คาดว่ามีแรงขายจากต่างชาติออกมากดดัน ขณะที่ได้แรงซื้อ DELTA ช่วยพยุงดัชนีให้ไม่ปรับตัวลงไปมาก
ส่วนปัจจัยในประเทศ รายงานเงินเฟ้อเดือนก.ย.ออกมาติดลบมากกว่าคาด และติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ตลาดอาจจะไม่ได้ตอบรับมากนัก เพราะตัวเลขที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นมาจากการลดลงของฝั่งอุปทานมากกว่าฝั่งอุปสงค์ เพราะการบริโภคยังไม่เห็นการชะลอตัวลงมาก ทำให้ไม่ได้ส่งผลต่อตลาดหุ้นมากนัก
ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียในช่วงเช้าที่ผ่านมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,120.39 ล้านบาท ปิดที่ 182.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,681.49 ล้านบาท ปิดที่ 41.50 บาท ลดลง 2.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 940.11 ล้านบาท ปิดที่ 20.00 บาท ลดลง 0.20 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 812.04 ล้านบาท ปิดที่ 10.90 บาท ลดลง 0.30 บาท
TTB (XD) มูลค่าการซื้อขาย 739.09 ล้านบาท ปิดที่ 1.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท