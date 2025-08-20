หลักทรัพย์ บัวหลวง ปรับทัพผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ พร้อมควบตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
โดยนายชัยพร เป็นลูกหม้อคนสำคัญของหลักทรัพย์บัวหลวง ร่วมงานมานานกว่า 23 ปี ปัจจุบันอายุ 58 ปี ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์ รับผิดชอบบริหารจัดการด้านการตลาด และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ด้านประวัติส่วนตัว นายชัยพรจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหาร-การเงิน จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา พร้อมได้รับประกาศนียบัตรด้านการลงทุนและการบริหารจัดการหลายรายการ เช่น CISA, CFA และการจัดการสินทรัพย์
นอกเหนือจากบทบาทผู้บริหารแล้ว นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ยังมีประสบการณ์ในแวดวงตลาดทุนอย่างยาวนานในฐานะนักวิเคราะห์และวิทยากร โดยเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆให้เป็นผู้บรรยายในฐานะผู้เชี่ยวชาญมาโดยตลอด
การปรับตำแหน่งในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคที่ธุรกิจหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว