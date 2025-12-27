"เท้ง" ปากแข็งย้ำไม่แก้ 112 โบ้ยนายกฯบิดเบือน ชี้พรรคอื่นรับเงื่อนไขพร้อมจับมือ โวทำกทม.สีส้มทุกเขต

หน.พรรคส้ม ย้ำชัด ไม่มีนโยบายแก้ม.112 ซัด "อนุทิน" บิดเบือนหวังผลทางการเมือง ยัน ถ้าพรรคอื่นรับเงื่อนไขได้ พร้อมจับมือเป็นรัฐบาล ทำให้กรุงเทพเป็นพื้นที่ทางการเมืองสีส้ม ทั้ง 33 เขต เป้าหมายเลือกตั้งต้องได้คะแนนเสียงมากที่สุด
วันนี้ (27 ธ.ค. 68 ) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หน้าพรรคประชาชน เปิดเผยว่ามีกำลังใจเต็มเปี่ยมในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ และประกาศที่ทำให้พื้นที่ทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร เป็นสีสีส้มทั้ง 33 เขต ในการเลือกตั้งครั้งหน้า เปิดเผยว่านโยบายหาเสียงของพรรคที่เปิดในเว็บไซต์ได้รับการตอบรับจากประชาชน พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนส่งต่อความสุขผ่านนโยบายหาเสียงของพระประชาชน ขณะเดียวกันพรรคจะได้รู้ว่านโยบายใดเป็นที่ชื่นชอบ ของประชาชนมากที่สุด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันในช่วงปีใหม่
โดยเน้นย้ำนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียง 1. ขจัดเรื่องสีเทาจากประเทศ จะทำให้ไทยมีนิติรัฐนิติธรรมที่ดี 2.เศรษฐกิจปากท้อง ทำค่าแรงปรับฐานที่เป็นธรรม แก้ปัญหาค่าของชีพและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ สวัสดิการถ้วนหน้า ตั้งแต่เกิด-โต-แก่-เชิงตะกอน เพิ่มเบี้ยดูแลผู้คนทุกช่วงวัย โจทย์แรกอุดรูรั่วเศรษฐกิจของไทย
กล่าวถึงกลยุทธ์ในการหาเสียงกอบโกยคะแนนนิยมจากประชาชนหนึ่งเดียวของพรรคประชาชนคือ “ เอาหลังอิงพ่อแม่พี่น้องประชาชน” เสนอนโยบายที่ดีที่สุด ผู้สมัคร สส. ที่ดีที่สุด ทีมบริหารที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นว่าจะทำให้พรรคประชาชน ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน
“คือต้องได้คะแนนเสียงมากที่สุด ที่เราจะมั่นใจได้ว่า ไม่ถูกพรรคการเมืองอันดับสอง อันดับสาม หรือพรรคอื่น ไปรวมขั้วจัดตั้งรัฐบาล แข่งกับรัฐบาลอันดับหนึ่ง โดยใช้ข้ออ้างทางการเมืองที่ ไม่เป็นจริง
ถ้าได้ติดตามฟังคำสัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจริง ๆ ก็รู้ว่าเป็นการผลิตวาทกรรมทางการเมืองที่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะพรรคประชาชนไม่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา 112 แล้ว เพราะฉะนั้นเราไม่ได้สนใจ เป้าหมายในใจเรามีเราเชื่อมั่นว่าได้เป็นรัฐบาลแน่นอน แต่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นนอกจากเรื่องคะแนนเสียงคือการตั้งรัฐบาลประชาชน เป็นภารกิจตัดสินอนาคตของประเทศ เพื่อทำให้ไทยไม่เทา ไทยเท่ากันและไทยทันโลก“ นายณัฐพงษ์กล่าว
เมื่อถามว่าการประกาศตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคภูมิใจไทยจะเป็นการมัดตัวเองไปหรือไม่เพราะยังไม่รู้จำนวน สส. ที่จะมา นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลเราไม่ได้เป็นคนตั้ง ก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตจะให้สัมภาษณ์ตนแค่พูดสื่อสารอย่างชัดเจนว่าจะไม่ให้สส.ของพรรคประชาชนไปโหวตนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในเรื่องเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาล ถ้าพรรคอื่น ๆ สามารถรับเงื่อนไขของเราได้ อย่างเช่น ไม่มีรัฐมนตรีสีเทามาร่วมรัฐบาล ถ้ามีประวัติด่างพร้อย นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตนบอกให้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีก็ต้องเปลี่ยน ถ้ายอมรับเรื่องของเราได้ก็สามารถเป็นรัฐบาล ที่ทำงานรับใช้ประชาชนได้ แต่ถ้ายอมรับเงื่อนไขไม่ได้ หรือบิดเบือนข้อมูลและมาตั้งเงื่อนไขโดยนำ ม.112 มาอ้าง เห็นได้ชัดว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขทางการเมืองเพื่อที่จะช่วงชิงจังหวะอะไรหรือไม่ ถ้าเป็นแบบนี้หนีไม่พ้นการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะต้องเลือกระหว่างรัฐบาลประชาชนกับรัฐบาลอนุทิน ว่าจะเอารัฐบาลแบบไหนที่ประเทศไทยจะไม่เท่า พัฒนาไปข้างหน้าได้กว่านี้
เมื่อถามว่าหลังจากนี้วางแผนการหาเสียงไว้อย่างไรบ้างนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า จะใช้ทุกวันทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุด เรามีแผนที่จะให้แกนนำของพรรคได้ลงพื้นที่หาเสียงครบทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ แล้วจะมีการเปิดทีมบริหารในวันที่ 10 มกราคมนี้ และในช่วงท้ายจะมีเวทีปราศรัยใหญ่ก่อนวันเข้าคูหา