คนถือทองช็อค!ร่วงวันเดียวราว$200 น้ำมันขึ้น-หุ้นสหรัฐฯปิดลบ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นมากกว่า 1 ดอลลาร์ในวันจันทร์(29ธ.ค.) หลังรัสเซียกล่าวหายูเครนโจมตีบ้านพักของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน และนักลงทุนเตรียมรับมือความเป็นไปได้ของภาวะปั่นป่วนทางอุปทานในตะวันออกกลาง ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบตามแรงฉุดของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำปรับลดแรง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 1.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 58.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 1.30 ดอลลาร์ ปิดที่ 61.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
รัสเซียในวันจันทร์(29ธ.ค.) มอสโกกล่าวหายูเครนส่งโดรนโจมีบ้านพักของประธานาธิบดีปูติน ในทางเหนือของรัสเซีย และสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าว เวลานี้มอสโกมีแผนจะทบทวนจุดยืนในการเจรจาสันติภาพ ยูเครนปฏิเสธถ้อยแถลงของรัสเซียเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนและทางกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่ามอสโกกำลังอ้างความชอบธรรมอันเป็นเท็จ สำหรับโจมตีเพื่อนบ้านเพิ่มเติม
นอกจากนี้แล้วนักวิเคราะห์มองว่าตลาดจับตาไปที่สถานการณ์ต่างๆในตะวันออกกลาง ในนั้นรวมถึงกรณีซาอุดีอาระเบียโจมตีทางอากาศในเยเมน ซึ่งมันซ้ำเติมความกังวลเกี่ยวกับความปั่นป่วนทางอุปทาน
ด้านตลาดหุ้นสหัฐฯปิดลบในวันจันทร์(29ธ.ค.) ในวันท้ายๆของปี ตามแรงฉุดของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลาย หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนผลักให้เอสแอนด์พี 500 ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ดาวโจนส์ ลดลง 249.04 จุด (0.51 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,461.93 เอสแอนด์พี ลดลง 24.20 จุด (0.35 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,905.74 จุด แนสแดค ลดลง 118.75 จุด (0.50 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,474.35 จุด
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ในนั้นรวมถึง SPLRCT ปิดลบ กลายเป็นแรงฉุดสำคัญที่เหนี่ยวรั้งเอสแอนด์พี 500 ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ก็ปรับลดเช่นกัน ในนั้นรวมถึงเอ็นวิเดีย ที่ปิดลบ 1.5% และ พาลันเทียร์ เทคโนโลยีส์ ที่ปรับลด 1.6%
ส่วนราคาทองคำขยับลงอย่างแรงในวันจันทร์(29ธ.ค.) นักลงทุนขายทำกำไร หลังจากดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 200.50 ดอลลาร์ หรือ 4.40 % อยู่ที่ 4,352.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อ้างอิงข้อมูลจากบลูมเบิร์ก ณ เวลา 16.24น. ตามเวลาสหรัฐฯ
(ที่มา:รอยเตอร์/บลูมเบิร์ก)