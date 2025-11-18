น้ำมันลงกังวลอุปทานล้น หุ้นสหรัฐฯดิ่งแรงและทองคำปิดลบ

ราคาน้ำมันขยับลงในวันจันทร์(17พ.ย.) ยังคงถูกกดดันจากความกังวลอุปทานล้นตลาด แม้ยูเครนถล่มที่ตั้งทางพลังงานของรัสเซีย ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ รอรายงานผลประกอบการบริษัทยักษ์ใหญ่และข้อมูลเศรษฐกิจอเมริกา ปัจจัยหลังนี้ฉุดให้ทองคำปรับลด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 18 เซนต์ ปิดที่ 59.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 19 เซนต์ ปิดที่ 64.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความกังวลอุปทานล้นตลาด แต่ความปั่นป่วนทางอุปทานในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ช่วยพยุงราคาไว้ได้เล็กน้อย
กองทัพยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์(15พ.ย.) ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันรยาซานของรัสเซีย และในวันอาทิตย์(16พ.ย.) เสนาธิการทหารเคียฟเผยว่าโรงกลั่นน้ำมันโนโวคิวบายเชฟสก์ ในภูมิภาคซามาราของรัสเซีย ก็ตกเป็นเป้าหมายโจมตีเช่นกัน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบ 1% ในวันจันทร์(17พ.ย.) นักลงทุนจับตาสถานการณ์ด้านการบริโภค ก่อนหน้าที่บรรดาบริษัทค้าปลีกทั้งหลายจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ เช่นเดียวกับเอ็นวิเดีย บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
ดาวโจนส์ ลดลง 557.24 จุด (1.18 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,590.24 เอสแอนด์พี ลดลง 61.70 จุด (0.92 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,672.41 จุด แนสแดค ลดลง 192.51 จุด (0.84 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,708.07 จุด
นักลงทุนกระตือรือร้นเฝ้ารอข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯประจำเดือนกันยายน ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี(20พ.ย.) หลังจากล่าช้ามานาน อันเนื่องมาจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลอเมริกา ที่เพิ่งยุติลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เอ็นวิเดีย บริษัทใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของมูลค่าตลาด ซึ่งเป็นแก่นกลางของธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ในวอลล์สตรีท มีกำหนดเผยแพร่รายงานหลังปิดตลาดในวันพุธ(19พ.ย.) หุ้นของพวกเขาปิดลบ 2.6% ในวันจันทร์(17พ.ย.) กลายเป็นตัวฉุดแนสแดคและเอสแอนด์พี 500 หนักหน่วงที่สุด
ส่วนราคาน้ำมันขยับลงมากกว่า 1% ในวันจันทร์(17พ.ย.) ถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และนักลงทุนเฝ้ารอข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้ามานาน ที่จะให้เงื่อนงำเส้นทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 0.50% ปิดที่ 4,074.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)