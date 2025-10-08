พุ่งไม่หยุด!ทองสร้างประวัติศาสตร์ทะลุ$4,000 หุ้นสหรัฐฯปิดลบ-น้ำมันทรงตัว

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันอังคาร(7ต.ค.) ชั่งน้ำหนักระหว่างโอเปกพลัสกำลังผลิตน้อยเกินคาดกับสัญญาณความเป็นไปได้อุปทานล้นตลาด ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ ขาดแคลนข้อมูลเนื่องจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล ขณะที่ทองคำทะลุ 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 4 เซนต์ ปิดที่ 61.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 2 เซนต์ ปิดที่ 65.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
น้ำมันดิบทั้ง 2 สัญญา เพิ่มขึ้นกว่า 1% หนึ่งวันก่อนหน้านี้ หลังโอเปกพลัส ตัดสินใจเพิ่มกำลังผลิตร่วมกันอีก 137,000 บาร์เรลต่อวัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือว่าน้อยกว่าที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายไว้
ในอีกด้านหนึ่ง คาดหมายว่ากำลังผลิตน้ำมันของสหรัฐฐฯจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 13.53 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ ปรับเพิ่มจากที่ประมาณการก่อนหน้านี้ 13.44 บาร์เรลต่อวัน ตามรายงานของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ(อีไอเอ) ในวันอังคาร(7ต.ค.)
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(7ต.ค.) การขาดแคลนข้อมูลทางเศรษฐกิจจากการชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล ทำให้นักลงทุนต้องหันพึ่งตัวบ่งชี้รอง และความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) เพื่อหาเงื่อนงำในเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน
ดาวโจนส์ ลดลง 91.99 จุด (0.20 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,602.98 เอสแอนด์พี ลดลง 25.69 จุด (0.38 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,714.59 จุด แนสแดค ลดลง 153.30 จุด (0.67 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,788.36 จุด
ทั้ง 3 ดัชนีแกว่งตัวสู่แดนลบ หลังจากผลสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคจากธนาคารกลางสหรัฐฯสาขานิวยอร์ก พบพวกผู้บริโภคคาดหวังในอนาคตน้อยลงไปอีก ท่ามกลางแนวโน้มเงินเฟ้อที่ดีดตัวขึ้น รายงานนี้ได้รับการพินิจพิเคราะห์มากยิ่งขึ้น หลังจากไม่มีข้อมูลของรัฐบาลกลางเผยแพร่ออกมา ผลจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลที่ลากยาวเข้าสู่วันที่ 7 แล้ว
นักลงทุนต้องหันไปพึ่งพาข้อมูลรอง ข้อมูลที่จัดทำโดยหน่วยงานอิสระ เช่นเดียวกับความเห็นจากบรรดาคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน เพื่อตรึกตรองความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี ณ ที่ประชุมทางนโยบายในช่วงกลางเดือน
ส่วนราคาทองคำพุ่งแตะ 4,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในวันอังคาร(7ต.ค.) นักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยวต่ำ ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์ ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 28.10 ดอลลาร์ หรือ 0.70 % ปิดที่ 4,004.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)