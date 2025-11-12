น้ำมันขึ้น-ทองบวกน้อย หุ้นสหรัฐฯปิดผสม อเมริกาใกล้ยุติภาวะชัตดาวน์

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 1 ดอลลาร์ ในวันอังคาร(11พ.ย.) ผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐฯที่มีต่อพลังงานรัสเซีย ส่วนวอล์สตรีทปิดผสมผสาน หลังทรัมป์เตือนเศรษฐกิจอาจเจอหายนะ ถ้าศาลตัดสินว่ามาตรการรีดภาษีนานาชาติของเขาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่ทองคำปรับขึ้นในกรอบแคบๆ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 91 เซนต์ ปิดที่ 61.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 1.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 65.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ช่วยหลายวันที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันถูกกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปยังบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่างรอสเนฟต์ (Rosneft) และลูคอยล์ (Lukoil) ของรัสเซีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 5% ของปริมาณการผลิตน้ำมันทั่วโลก
แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ในวันจันทร์(10พ.ย.) ลุคออยล์ ของรัสเซีย ถึงกับต้องประกาศเหตุสุดวิสัย ปฏิบัติการของบริษัท ณ บ่อน้ำมันแห่งหนึ่งในอิรัก ถือเป็นผลกระทบใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา จากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯที่กำหนดเมื่อเดือนที่แล้ว
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันอังคาร(11พ.ย.) ได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการยุติภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลอเมริกาครั้งยาวนานที่สุด ขณะที่เอ็นวิเดียและบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ขยับลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริง
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 559.33 จุด (1.18 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,927.96 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 14.18 จุด (0.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,846.61 จุด แนสแดค ลดลง 58.87 จุด (0.25 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,468.30 จุด
ในปัจจัยที่ช่วยหนุนดาวโจนส์และเอสแอนด์พี 500 บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ ได้มุ่งหน้ากลับสู่วอชิงตัน หลังพักสมัยการประชุมไป 53 วัน เพื่อลงมติที่อาจยุติภาวะชัตดาวน์ ท่ามกลางความคาดหมายว่าพวกเขาจะยกมือเห็นชอบผ่านญัตติหนึ่งๆในสัปดาห์นี้
ขณะเดียวกันตลาดยังได้รับผลกระทบจากคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ส่งเสียงเตือนว่าเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติจะถึงขั้นหายนะ ถ้าศาลสูงตัดสินว่าการใช้กฎหมายอำนาจฉุกเฉินของเขา ในการกำหนดมาตรการรีดภาษีประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างครอบคลุม นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนราคาทองคำปิดในกรอบแคบๆในวันอังคาร(11พ.ย.) จับตาความคืบหน้าในการยุติภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ และการหวนคืนมาของข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่อาจเป็นแรงผลักกันให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบในเดือนหน้า โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 0.28% ปิดที่ 4,123.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
