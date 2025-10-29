ทองร่วงต่อ$36-น้ำมันลง3วันติด หุ้นสหรัฐฯทุบสถิติรอบใหม่

ราคาน้ำมันขยับลง 3 วันติดในวันอังคาร(28ต.ค.) นักลงทุนพิจารณาผลกระทบมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐฯกำหนดเล่นงาน 2 บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนจากหุ้นปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ทองคำปรับลดแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 1.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 60.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 1.22 ดอลลาร์ ปิดที่ 64.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาน้ำมันทั้ง 2 สัญญา ทำสถิติขยับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ขานรับข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ตัดสินใจกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซีย ต่อกรณียูเครน โดยถือเป็นครั้งแรกในวาระการดำรงตำแหน่งสมัย 2 ที่เขาเล็งเป้าเล่นงานบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่าง ลุคออยและรอสเนฟต์
อย่างไรก็ตามล่าสุดรัฐบาลสหรัฐฯมอบคำรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าธุรกิจเยอรมนีของรอสเนฟต์ จะได้รับการยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตร สืบเนื่องจากทรัพย์สินของบริษัทไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียอีกแล้ว จากการเปิดเผยของรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนี
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกรอบในวันอังคาร(28ต.ค.) ได้แรงหนุนจากหุ้นเอ็นวิเดีย จากข่าวว่าทางบริษัทจะสร้างซูเปอร์คอมมิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์แก่กระทรวงพลังงานอเมริกา ในขณะที่นักลงทุนมองในแง่บวกเกี่ยวกับรายงานผลประกอบการบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะเผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 161.78 จุด (0.34 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,706.37 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 15.73 จุด (0.23 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,890.89 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 190.04 จุด (0.80 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,827.49 จุด
เจนเซน ฮวง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย กล่าวว่าทางบริษัทจะสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 7 เครื่องให้แก่กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ และเผยว่าทางบริษัทมียอดจองสำหรับชิปเอไอของพวกเขาแล้วกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้แล้วเอ็นวิเดียยังเผยแพร่รายละเอียดใหม่ๆในความร่วมมือกับ โนเกีย ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมสัญชาติฟินแลนด์ ในการเล็งเป้าสู่ตลาดโทรคมนาคมเอไอ
ในสัปดาห์นี้ คาดหมายว่าจะมีรายงานผลประกอบการรายไตรมาสสำคัญๆเผยแพร่ออกมา ในนั้นรวมถึงจากแอปเปิล, ไมโครซอฟต์, แอมะซอนและเมตา ในขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทเหล่านี้เกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์
ในส่วนของราคาทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ในวันอังคาร(28ต.ค.) ความหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน กัดเซาะความต้องการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 36.60 ดอลลาร์ หรือ 0.90 % ปิดที่ 3,983.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)