น้ำมันลงเกือบ$1-ทองคำฟื้น หุ้นสหรัฐฯปิดบวกจากแรงช้อนซื้อนักลงทุน

ราคาน้ำมันขยับลงกว่า 1% ในวันพุธ(5พ.ย.) แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากความกังวลอุทานล้านตลาด ส่วนวอลล์สตรีทปิดในกรอบแคบๆและทองคำฟื้น ท่ามกลางรายงานข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่แข็งแกร่งเกินคาดหมายของสหรัฐฯ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 96 เซนต์ ปิดที่ 59.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 92 เซนต์ ปิดที่ 63.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯเผยแพร่รายงานในวันพุธ(5พ.ย.) ระบุคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศ เพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าหลายเท่าจากที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายไว้ 603,000 บาร์เรล ก่อความกังวลทางอุปทาน
อย่างไรก็ตามตลาดขยับลงไม่มากนัก ได้แรงพยุงจากอุปสงค์เบนซินที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยจากข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ พบสต๊อกเบนซิน ลดลงถึง 4.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว เหลือ 206 ล้านบาร์เรล
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดในกรอบแคบๆในวันพุธ(5พ.ย.) ฟื้นตัวจากที่ดิ่งลงหนักหนึ่งวันก่อนหน้านี้ นักลงทุนทบทวนข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่ดีขึ้น
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 225.76 จุด (0.48 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,311.00 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 24.74 จุด (0.37 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,796.29 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 151.16 จุด (0.65 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,499.80 จุด
พวกนักวิเคราะห์กล่าวโทษความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่สูงเกินจริง ว่าเป็นต้นเหตุทำให้วอลล์สตรีทปิดลบเมื่อวันอังคาร(4พ.ย.) และสำหรับความเคลื่อนไหวในวันพุธ(5พ.ย.) พวกเชาชี้ว่ามันแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาช้อนซื้อเพื่อเก็งกำไรของนักลงทุน
ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 42,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 22,000 ตำแหน่ง หลังจากลดลง 29,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย.
รายงานนี้มีขึ้นในขณะที่รายงานการจ้างงานสำคัญของรัฐบาลยังไม่สามารถเผยแพร่ออกมา เนื่องจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลกลางในวอชิงตัน
ส่วนราคาทองคำในวันพุธ(5พ.ย.) ฟื้นตัวกว่า 1% นักลงทุนหันกลับมาถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ แม้ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯจะแข็งแกร่งกว่าที่คาด โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 0.80 % ปิดที่ 3,992.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเอฟพี)