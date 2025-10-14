วันเดียวขึ้น$132!ทองพุ่งเหนือ$4,100เป็นครั้งแรก น้ำมันและหุ้นสหรัฐฯปิดบวก

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันจันทร์(13ต.ค.) และวอลล์สตรีทพุ่งแรง หลังยืนยันประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะพบปะกับ สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ในความพยายามคลี่คลายข้อพิพาททางการค้าระหว่าง 2 ชาติเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลก อย่างไรก็ตามก่อนไปถึงจุดนั้น ความตึงเครียดดังกล่าวได้ผลักให้ทองคำปิดเหนือ 4,100 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 59 เซนต์ ปิดที่ 59.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 59 เซนต์ ปิดที่ 63.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯในวันจันทร์(13ต.ค.) ระบุว่าการพบปะกันระหว่างผู้นำอเมริกาและจีนยังคงอยู่บนเส้นทางที่จะมีขึ้นในเกาหลีใต้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม และเน้นว่ามีการสื่อสารพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง 2 ฝ่ายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์บอกว่าแรงเทขายในตลาดน้ำมันถูกจำกัดไว้จากการที่วอชิงตันและปักกิ่งแสดงถึงความตั้งใจที่จะเจรจา และแนวโน้มของราคาพลังงานในระยะสั้น ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การเจรจาทางการค้าระหว่าง 2 ฝ่าย
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแรงในวันจันทร์(13 ต.ค.) ได้แรงหนุนจากบอร์ดคอมและผู้ผลิตชิปรายอื่นๆ เช่นเดียวกับกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ใช้สุ้มเสียงประนีประนอมเกี่ยวกับความตึงเครีดทางการค้ารอบใหม่ระหว่างอเมริกากับจีน ซึ่งช่วยคลายความกังวลแก่นักลงทุน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 587.98 จุด (1.29 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,067.58 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 102.21 จุด (1.56 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,654.72 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 490.18 จุด (2.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,694.61 จุด
ในความเคลื่อนไหวที่ช่วยคลายความกังวลแก่นักลงทุน เบสเซนต์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกซ์ บิสซิเนส เน้นย้ำว่า ทรัมป์ เตรียมพบกับ สี จิ้นผิง ในเกาหลีใต้ ในขณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาทางลดความตึงเครียดในรอยร้าวทางการค้าที่ลุกลามบานปลายขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI คือตัวขับเคลื่อนหลักในการฟื้นตัวของวอลล์สตรีทในวันจันทร์(13ต.ค.) โดยบรอดคอม ปิดบวกเกือบ 10% หลังจับมือเป็นพันธมิตรกับ OpenAI ผลิตโปรเซสเซอร์ปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกของบริษัทสตาร์ทอัปแห่งนี้
ส่วนราคาทองคำพุ่งเหนือ 4,100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในวันจันทร์(13ต.ค.) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกรอบ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้ารอบใหม่ระหว่างจีนและอเมริกา และความคาดหมายต่อการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 132.60 ดอลลาร์ หรือ 3.30 % ปิดที่ 4,133.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)