น้ำมันดิ่ง$2-สหรัฐฯปิดบวก ทองคำยังทุบสถิติหลังพุ่งเหนือ$3,800เป็นครั้งแรก

ราคาน้ำมันขยับลงกว่า 3% ในวันจันทร์(29ก.ย.) หลังโอเปกพลัสมีแผนเพิ่มกำลังผลิตอีกรอบในเดือนพฤศจิกายน ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกจากแรงช้อนซื้อกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง หลังจากพุ่งเหนือ 3,800 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 2.27 ดอลาร์ ปิดที่ 63.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 2.16 ดอลลาร์ ปิดที่ 67.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
โอเปกและพันธมิตรหรือที่เรียกว่าโอเปกพลัส มีความเป็นไปได้ที่จะอนุมัติปรับเพิ่มกำลังผลิตอีกรอบอย่างน้อยๆ 137,000 บาร์เรลต่อวัน ณ ที่ประชุมในวันอาทิตย์นี้(5ต.ค.) ในความพยายามทวงคืนส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมา โอเปกพลัสผลิตน้ำมันน้อยกว่าระดับเป้าหมายถึงเกือบ 500,000 บาร์เรล ทำให้ไม่เป็นไปตามที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายว่าความเคลื่อนไหวของพวกเขาจะทำให้อุปทานล้นตลาด
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(29 ก.ย.) นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ และเมินความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐฯ รวมถึงความเห็นแนวแข็งกร้าวจากบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอเมริกา(เฟด)
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 68.78 จุด (0.15 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,316.07 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 17.15 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,661.21 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 107.09 จุด (0.48 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,591.15 จุด
บรรดาหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายเป็นตัวสนับสนุนสำคัญในความเคลื่อนไหวแดนบวกของเอสแอนด์พี 500 ในขณะที่พวกนักลงทุนคาดหมายการเติบโตด้านปัญญาประดิษฐ์ และคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเรื้อรังและความไม่แน่นอนในตลาดงาน
นักลงทุนส่วนใหญ่จับตามองไปที่การเผชิญหน้ากันระหว่างพรรครีพับลิกันและเดโมแครต เกี่ยวกับงบประมาณ เพิ่มแนวโน้มความเป็นไปได้ของภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลที่อาจเริ่มขึ้นในวันพุธ(1ต.ค.) ซึ่งถือเป็นวันแรกของปีงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
ส่วนราคาทองคำยังคงเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในวันจันทร์(29ก.ย.) หลังจากพุ่งเหนือ 3,800 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก นักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลอเมริกาและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนานา โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 46.20 ดอลลาร์ หรือ 1.20 % ปิดที่ 3,855.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)