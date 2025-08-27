น้ำมันลงแรง$1.5-ทองขึ้น หุ้นสหรัฐฯบวกแคบกังวลทรัมป์เล็งปลดผู้ว่าเฟด

ราคาน้ำมันขยับลงแรงในวันอังคาร(26ส.ค.) นักลงทุนจับตาสถานการณ์เกี่ยวกับการรีดภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกในกรอบแคบๆและทองคำปรับขึ้น กังวลความเป็นอิสระของธนาคารกลางอเมริกา(เฟด) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เล็งปลดผู้ว่าการรายหนึ่ง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 1.55 ดอลลาร์ ปิดที่ 63.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม ลดลง 1.58 ดอลลาร์ ปิดที่ 67.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
พวกนักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน Ritterbusch and Associates ระบุในบันทึกว่า "แก่นกลางการซื้อขายในสัปดาห์นี้ คือความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะรีดภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียเท่าตัว เป็น 50% อย่างเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ ขณะเดียวกันกระแสการส่งออกน้ำมันของรัสเซียตึงตัวมากขึ้น สืบเนื่องจากการโจมตีของยูเครนเมื่อเร็วๆนี้ ที่เล่นงานโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย"
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(26ส.ค. เอสแอนด์พี 500 ได้แรงหนุนจากเอ็นวิเดียและอีไล ลิลลี ขณะที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการปลดผู้ว่าการเฟดรายหนึ่ง โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางแห่งนี้
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 135.60 จุด (0.30 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,418.07 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 26.62 จุด (0.41 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,465.94 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 94.98 จุด (0.44 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,544.27 จุด
เอ็นวิเดีย ปิดบวก 1.1% ก่อนหน้ารายงานผลประกอบการในช่วงเย็นวันพุธ(27ส.ค.) ซึ่งคาดว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกแห่งนี้ กำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายในสงครามการค้าระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่ง รายงานของผู้ผลิตชิปรายนี้ อาจเป็นตัวส่งเสริมหรือกัดเซาะหุ้นตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ในวอลล์สตรีท
ประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงค่ำวันจันทร์(25ส.ค.) เปิดเผยว่าเขากำลังปลด ลิซ่า คุ๊ก หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ข้อหาปลอมแปลงเอกสารการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางแห่งนี้
ปัจจัยนี้กัดเซาะความเชื่อมั่นของนักลงทุน กระตุ้นให้หันถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำและดันราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันอังคาร(26ส.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 15.50 ดอลลาร์ หรือ 0.5 % ปิดที่ 3,433.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)