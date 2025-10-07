ฉุดไม่อยู่!ทองทุบสถิติแตะ$3,976 น้ำมันขึ้นและหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 1% ในวันจันทร์(6ต.ค.) หลังโอเปกพลัส เพิ่มกำลังผลิตสำหรับเดือนพฤศจิกายน น้อยกว่าที่คาดหมาย กลบกระแสความกังวลอุปทานล้นตลาด ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ทองคำยืนเหนือ 3,900 ดอลลาร์ สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 81 เซนต์ ปิดที่ 61.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 94 เซนต์ ปิดที่ 65.47 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
หลังจากประชุมกันเมื่อวันอาทิตย์(5ต.ค.) โอเปกพลัสแถลงว่าพวกเขาจะปรับเพิ่มกำลังผลิต 137,000 บาร์เรลต่อวัน สำหรับเดือนพฤศจิกายน เท่ากับที่แถลงสำหรับเดือนตุลาคม น้อยกว่าที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมาย
ในถ้อยแถลง โอเปกพลัส เน้นว่าการตัดสินใจเพิ่มกำลังผลิตมีขึ้น "ตามมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทรงตัวและสภาพการณ์พื้นฐานตลาดในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็สะท้อนคลังน้ำมันสำรองในระดับต่ำ"
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันจันทร์(6ต.ค.) ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน แม้ภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลกลางอเมริกาลากยาวเข้าสู่วันที่ 6 แล้ว
ดาวโจนส์ ลดลง 63.31 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,694.97 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 24.49 จุด (0.36 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,740.28 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 161.16 จุด (0.71 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,941.67 จุด
บรรดาหุ้นผู้ผลิตชิปเป็นแกนนำของวอลล์สตรีทในวันจันทร์(6ต.ค.) หลัง AMD เปิดเผยว่าพวกเขาจะป้อนชิป AI แก่ OpenAI ในข้อตกลงหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดรายได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์ในแต่ละปี และจะเปิดทางให้บริษัทผู้สร้าง ChatGPT เข้าซื้อหุ้นสูงสุด 10% ในผู้ผลิตชิปแห่งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้หุ้นของ AMD พุ่งขึ้นถึง 26.1%
หน่วยงานรัฐบาลกลางสหัฐฯยังคงอยู่ในภาวะชัตดาวน์เป็นวันที่ 6 ในขณะที่พวกส.ส.ยังคงแสดงท่าทีวางเฉยในความพยายามฝ่าทางตัน การชัตดาวน์ทำให้ต้องเลื่อนรายงานตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจสำคัญๆ บีบให้นักลงทุนต้องหันไปพึ่งข้อมูลรองตัวเลขของภาคเอกชนแทน เพื่อวิเคราะห์กรอบเวลาและขอบเขตในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)
ส่วนราคาทองคำทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ยืนเหนือ 3,900 ดอลลาร์ในวันจันทร์(6ต.ค.) นักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ท่ามกลางความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 67.40 ดอลลาร์ หรือ 1.70 % ปิดที่ 3,976.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)