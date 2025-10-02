หุ้นสหรัฐฯปิดแคบ น้ำมันต่ำสุด4เดือนและทองจ่อ$3,900 หลังอเมริกาชัตดาวน์หน่วยงานรัฐ

ราคาน้ำมันขยับลง 3 วันติด แตะระดับต่ำสุดรอบ 16 สัปดาห์ในวันพุธ(1ต.ค.)และทองคำเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สหรัฐฯชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลซ้ำเติมความกังวลทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามวอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงพยุงจากหุ้นกลุ่มดูแลสุขภาพ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 59 เซนต์ ปิดที่ 61.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 68 เซนต์ ปิดที่ 65.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
รัฐบาลสหรัฐฯต้องหยุดปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ในวันพุธ(1ต.ค.) ความแตกแยกอย่างรุนแรงระหว่างสภาคองเกรสและทำเนียบขาว เป็นตัวขัดขวางไม่ให้บรรลุข้อตกลงงบประมาณ
หน่วยงานต่างๆเตือนว่าการชัตดาวน์ครั้งที่ 15 นับตั้งแต่ปี 1981 ทำให้การเผยแพร่รายงานการจ้างงานประจำเดือนกันยายน ต้องสะดุดลง เช่นดียวการสัญจรทางอากาศชะลอตัว, ต้องพักงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์, ระงับการจ่ายค่าจ้างทหารสหรัฐฯ และนำมาซึ่งการพักงานชั่วคราวลูกจ้างรัฐบาลกลาง 750,000 คน ที่ก่อความสูญเสียรายวันคิดเป็นวันละกว่า 400 ล้านดอลลาร์
ด้านราคาทองคำยังคงเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธ(1ต.ค.) ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ตามหลังสหรัฐฯถลำสู่ภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 24.30 ดอลลาร์ หรือ 0.60 % ปิดที่ 3,897.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯสามารถพยุงตัวปิดบวกในวันพุธ(1ต.ค.) ได้แรงหนุนจากภาคดูแลสุขภาพ ในขณะที่นักลงทุนมองข้ามความไม่แน่นอนต่างๆในวันแรกของสถานการณ์ชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 43.21 จุด (0.09 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,441.10 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 22.74 จุด (0.34 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,711.20 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 95.15 จุด (0.42 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,755.16 จุด
หุ้นกลุ่มดูแลสุขภาพเริ่มดีดตัวขึ้นมาตั้งแต่วันอังคาร(30ก.ย.) หลัง ไฟเซอร์ และ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยว่าพวกเขาบรรลุข้อตกลงกันได้แล้ว โดยผู้ผลิตยาแห่งนี้ยินยอมคิดราคายา ตามใบสั่งยาในโครงการ Medicaid ถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่คิดกับบรรดาประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ แลกกับการผ่อนปรนมาตรการรีดภาษี ในขณะที่ ทรัมป์ คาดหมายว่าบริษัทยาอื่นๆจะดำเนินการแบบเดียวกันหลังจากนี้
(ที่มา:รอยเตอร์)