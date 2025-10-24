ทองยังขาขึ้น!ฟื้นคืน$80จากความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ น้ำมันพุ่ง$3และหุ้นสหรัฐฯบวก

ราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 5% ในวันพฤหัสบดี(23ต.ค.) แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังสหรัฐฯคว่ำบาตร 2 บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย "รอสเนฟต์" และ "ลุคออย" ลงโทษการทำสงครามของมอสโกในยูเครน ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก นักลงทุนทบทวนรายงานผลประกอบการบริษัท และความกังวลทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยหลังนี้ช่วยดันทองคำให้กลับมาดีดขึ้นอีกรอบ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 3.29 ดอลลาร์ ปิดที่ 61.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 3.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 65.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
มาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงาน 2 บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย อาจลดอุปทานที่ป้อนสู่ตลาดโลก เนื่องจากมอสโกคือผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลกในปี 2024 รองจากสหัฐฯ
ขณะเดียวกันมาตรการคว่ำบาตรยังหมายความว่าโรงกลั่นต่างๆของจีนและอินเดีย 2 ผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย จะจำเป็นต้องหาซัพพลายเออร์เจ้าอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกีดกันออกจากระบบธนาคารของตะวันตก
ทั้งนี้สหรัฐฯเตือนว่าพวกเขาพร้อมดำเนินการต่างๆเพิ่มเติม ถ้ารัสเซียไม่ยอมตกลงหยุดยิงในยูเครนในทันที
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(23ต.ค.) ปิดบวก นักลงทุนวิเคราะห์รายงานผลประกอบการที่ผสมผสาน และหันไปจับตาความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 144.20 จุด (0.31 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,734.61 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 39.04 จุด (0.58 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,738.44 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 201.40 จุด (0.89 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,941.80 จุด
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งลุกลามขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จากมาตรการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันของทั้ง 2 ฝ่าย แม้มีคำยืนยันว่าผู้นำของทั้ง 2 ประเทศ จะพบปะกันในสัปดาห์นี้ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์นี้
วอลล์สตรีทมีปฏิกิริยากับถ้อยแถลงของทรัมป์ ที่ประกาศคว่ำบาตร 2 บริษัทพลังงานของรัสเซีย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนนโยบายอย่างฉับพลัน หันมายกระดับกดดันมอสโก ให้หยุดทำสงครามในยูเครน
ความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ระลอกใหม่นี้ ดันให้ราคาทองคำฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี(23ต.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานข้อมูลเงินเฟ้ออันสำคัญในวันศุกร์(24ต.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 80.20 ดอลลาร์ หรือ 1.97 % ปิดที่ 4,145.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)