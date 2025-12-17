ไทยพีบีเอส จัดทัพลุยภารกิจ “Thai PBS เลือกตั้ง 69 – เสียงของทุกคน ฝ่าวิกฤตประเทศไทย”

ไทยพีบีเอส ลุยภารกิจ “Thai PBS เลือกตั้ง 69 – เสียงของทุกคน ฝ่าวิกฤตประเทศไทย” เดินหน้าจัดเวทีดีเบตใหญ่– โรดโชว์ฟังเสียงประชาชน 4 ภาค เสริมข้อมูลรอบด้านให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจบนข้อเท็จจริง
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เตรียมเดินหน้าภารกิจสื่อสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป 2569 หลังจากมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 12 ธ.ค. 2568 โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นั้น
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า ได้ระดมความเห็นในการประชุม war room แผนการรายงานข่าวเลือกตั้ง 2569 กับทุกหน่วยงานภายใน ร่วมถึงภาคีเครือข่ายของไทยพีบีเอส เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ภายใต้แคมเปญ “Thai PBS เลือกตั้ง 69 – เสียงของทุกคน ฝ่าวิกฤตประเทศไทย” เพื่อสร้างพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และรอบด้าน โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก โดยการจัดกิจกรรมสัญจร 4 ภาค เวทีดีเบตผู้สมัคร และรับฟังความเห็นประชาชน ตลอดเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2569 โดยการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเป็นพื้นที่สาธารณะให้ทุกพรรคการเมืองได้นำเสนอนโยบายอย่างตรงไปตรงมา พร้อมให้ประชาชนตั้งคำถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้การตัดสินใจของประชาชนตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงตามพันธกิจด้านความโปร่งใสของสื่อสาธารณะ
“กิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบเวทีเสวนาและนิทรรศการในพื้นที่ศูนย์กลางของเมือง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยมีการรายงานข้อมูลเลือกตั้ง การนำเสนอนโยบายพรรคการเมือง และบูธกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่สำคัญคือเรายังวางแผนประสานความร่วมมือกับเพื่อนองค์กรสื่อ เพื่อร่วมจัดเวทีดีเบตสาธารณะด้วย”
