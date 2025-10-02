"ชัยวุฒิ" ชม "ไชยชนก" เมินสินบน 40 ล. ไม่สำคัญลูกใครขอมีความสามารถ ชูเก่งเข้าใจดันศก.ดิจิทัลโต

รองหน.พปชร. ชม ‘ไชยชนก’ ไม่รับสินบนสแกมเมอร์ 40 ล้าน ย้ำ ไม่สำคัญลูกหลานใคร ขอแค่มีความสามารถ มั่นใจ เป็นคนเก่ง-เข้าใจเรื่องดิจิทัล เชื่อ ดันเศรษฐกิจดิจิทัลโต
วันนี้ (2 ต.ค. 68) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ‘สินบนสแกมเมอร์ 40 ล้าน’ ว่า ขอเป็นกำลังใจให้ รมว.ดีอี คนใหม่ ต้องชื่นชมที่มีความเข้มแข็ง ไม่รับส่วยจากสแกมเมอร์จากธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมาย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้หลอกลวงทำร้ายประชาชน เราต้องลงไปปราบปรามแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
นายชัยวุฒิ กล่าวว่า รัฐมนตรีจะเป็นลูกหลานใครไม่สำคัญ ขอให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถ ทำงานได้ ซึ่งตนเองรู้จัก รู้ว่าเคยเป็นหัวหน้าทีมนำนักกีฬาไปแข่ง E-Sport กีฬาซีเกมส์ที่เวียดนามประสบความสำเร็จ ทำกีฬา E-Sport ไปแข่งในเวทีระดับโลกมาหลายครั้ง หลายรางวัลมากมาย ประสบความสำเร็จแน่นอน
“เชื่อว่าน้องเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดิจิทัลเป็นอย่างดี เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวพ้นกับดักความยากจน ให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว หัวใจสำคัญก็คือต้องพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้มแข็ง ให้เติบโตให้ได้ ก็ฝากความหวังไว้กับรัฐมนตรีคนใหม่” นายชัยวุฒิ กล่าว
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ภายหลังการแถลงนโยบายของรัฐบาล นายชัยวุฒิส่งแจกันดอกไม้แสดงความยินดี และให้กำลังใจนายไชยชนกโดยระบุข้อความว่า “วันนี้เยี่ยมมากครับน้อง ดีใจที่ได้เห็นคนที่เหมาะสมมานั่งเก้าอี้นี้ครับ ในกระทรวงมีสิ่งที่รอให้น้องไปพัฒนาอีกมาก พี่ขอเป็นกำลังใจให้”