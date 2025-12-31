หยุดยาวปีใหม่ อยากตั้งบริษัท ขอหนังสือรับรองนิติบุคคล ทำได้ผ่านออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 5 วัน ธุรกิจไม่มีสะดุด ผู้ประกอบการยังสามารถยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ทางออนไลน์ผ่านระบบ DBD Biz Regist สามารถเลือกวันมงคล วันที่ชอบเป็นวันจัดตั้งธุรกิจได้เลย และสามารถขอหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ทางออนไลน์ผ่านระบบ DBD e-Service และจะได้รับข้อมูลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2568-4 ม.ค.2569 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด จะปิดให้บริการ แต่กรมยังคงเปิดให้บริการยื่นคำขอออนไลน์เพื่อรองรับการใช้งานของภาคธุรกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ใน 2 บริการหลัก ได้แก่ การจดทะเบียนนิติบุคคล ผ่านระบบ DBD Biz Regist และการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านระบบ DBD e-Service เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้แม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาว
โดยการการจดทะเบียนนิติบุคคล ผ่านระบบ DBD Biz Regist ผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเลิกกิจการ ได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th เลือกหัวข้อจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ และระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิก ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ แอปพลิเคชัน DBD e-Service, ThaiD หรือเป๋าตัง ก็สามารถจองชื่อนิติบุคคลที่ปัจจุบันเป็นระบบอัตโนมัติรู้ผลทันที ไม่ต้องใช้เวลารอนายทะเบียนตรวจสอบแล้ว พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดนิติบุคคลในรูปแบบ e-Form ที่สะดวก รวดเร็ว มีข้อความสำเร็จรูปให้เลือกใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เอง รวมถึงระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมการปกครอง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะตรวจคำขอ หากอนุมัติแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ได้ ซึ่งกรณีจดทะเบียนตั้งใหม่ที่มีฤกษ์ดีหรือสายมูเตลูจะสามารถเลือกวันที่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้ล่วงหน้า ช่วยสร้างความมั่นใจเสริมดวงเฮงตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ โดยหากประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านทางออนไลน์เพื่อให้กรมพิจารณา ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สามารถเลือกวันที่ต้องการจดทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมตอนไหนก็ได้ แต่ต้องชำระก่อนหรือภายในวันที่ระบุให้เป็นวันจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ เพื่อจะได้รับการจดทะเบียนตามวันที่เลือก เมื่อทำรายการเสร็จแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่อย่างสบายใจ กลับมาจากทริปเมื่อไรก็ค่อยมาดาวน์โหลดเอกสารนิติบุคคลไปใช้งานได้เลย
สำหรับการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านระบบ DBD e-Service ธุรกิจที่ทำธุรกรรมช่วงวันหยุดปีใหม่สบายใจได้เพราะยังสามารถขอหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นคำขอและรอรับไฟล์ได้ทันที (ให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 น.-23.00 น.) พร้อมปิดดีลธุรกิจได้ทุกที่ โดยมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย สามารถใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ที่แอปพลิเคชัน DBD e-Service หรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.dbd.go.th เลือกบริการออนไลน์ >> ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา >> เลือกหนังสือรับรองนิติบุคคล >> กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล >> ตรวจสอบคำขอ >> เลือกช่องทางรับเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ >> ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ >> ดาวน์โหลดหนังสือรับรองไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไฟล์หนังสือรับรองไปใช้งานได้ทันที