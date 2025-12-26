หุ้นปิดลบ 5.52 จุดรับแรงกดดัน DELTA-THAI วอลุ่มเบาบางใกล้วันหยุดยาว

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,259.25 จุด ลดลง 5.52 จุด (-0.44%) มูลค่าซื้อขาย 17,261.83 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวกรอบแคบ โดยทำจุดสูงสุด 1,267.30 จุด และต่ำสุด 1,256.35 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 177 หลักทรัพย์ ลดลง 239 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 235 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 1,256-1,267 จุด และปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางเพียง 17,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นปกติของช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติที่ปริมาณการซื้อขายลดลง
อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อเทียบกับเมื่อวานความผันผวนของหุ้นหลายตัวลดน้อยลงจากเมื่อวาน โดยหุ้นกดดันดัชนีหลักๆ ยังคงเป็น DELTA ราว 2 จุด THAI 0.9 จุด จากประเด็นเฉพาะตัว หลังเมื่อเช้ามีข่าวเกี่ยวกับโอกาสที่จะถูกเลื่อนการเซ็นสัญญาเครื่องบินใหม่เนื่องจากเรื่องบอร์ดยังไม่ลงตัว
ขณะที่ในส่วนมูลค่าการซื้อขายก็เบาบางลงเช่นกัน เนื่องจากหุ้นที่บวกนอกเหนือจาก JTS ที่แกว่งตัวแรงต่อเนื่องหลายวัน หุ้นอื่นก็บวกเล็กน้อย อาทิ กลุ่มธนาคาร BBL KBANK SCB TISCO นอกจากนี้ยังพบว่ามีเม็ดเงินไปพักไว้ในหุ้นกลุ่มที่มันมีความปลอดภัยอย่างเช่น โรงพยาบาล โรงไฟฟ้า BEM CPN และกอง REIT / Property fund
สำหรับแนวโน้มตลาดในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเป็นการแกว่งตัว และปริมาณการซื้อขายยังคงเบาบางเช่นเดิม ทำให้ปลายปีดัชนีน่าจะให้ผลตอบแทนติดลบ 9-10% ซึ่งถือว่าสวนทางกับตลาดส่วนใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งสินทรัพย์ต่างๆอย่างทองคำ silver รวมทั้งราคาพันธบัตร
โดยการลงทุนสองวันทำการที่เหลือแนะนำให้เป็นการพักอยู่ในหุ้นที่โมเมนตัมปลอดภัย เช่น กลุ่มปันผลสูง กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มโรงกลั่น โดยให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,068.43 ล้านบาท ปิดที่ 31.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,013.99 ล้านบาท ปิดที่ 170.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 884.52 ล้านบาท ปิดที่ 138.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 696.87 ล้านบาท ปิดที่ 169.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 694.52 ล้านบาท ปิดที่ 11.00 บาท ลดลง 0.10 บาท