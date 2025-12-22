หุ้นปิดพุ่ง 17.49 จุด เด้งตาม DELTA-กลุ่มปิโตร แม้เผชิญแรงขายแบงก์ เกาะติดเงินบาทแข็งค่าหนัก

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,269.68 จุด เพิ่มขึ้น 17.49 จุด (+1.40%) มูลค่าซื้อขาย 31,025.56 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับขึ้นทำจุดสูงสุด 1,270.16 จุด และต่ำสุด 1,258.74 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 239 หลักทรัพย์ ลดลง 171 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 237 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดีดขึ้นมาแรงตามการเด้งตัวของหุ้น DELTA ที่มีผลต่อดัชนีราว 12-13 จุด แม้มีแรงขายกลุ่มธนาคารหลังจากราคาเร่งตัวมาก่อนหน้านี้ แต่ DELTA ยังหนุนให้ตลาดยืนในแดนบวกได้ ขณะเดียวกัน กลุ่มปิโตรเคมีมีจังหวะฟื้นตัวหลังธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด และไม่ได้ส่งสัญญาณเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ส่งผลให้กลุ่มอิงเศรษฐกิจจีนปรับตัวขึ้น
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ตลาดอาจเคลื่อนไหวผันผวน แนะติดตาม DELTA ตามการเคลื่อนไหวของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ซึ่งหากมีการพักฐานอาจสร้างความผันผวนได้ ขณะเดียวกันสัปดาห์นี้แนะติดตามมาตรการรับมือหลังเงินบาทแข็งค่าค่อนข้างเร็วและแรง รวมทั้งติดตามการเปิดเผยตัวเลข GDP จีนและสหรัฐฯ โดยให้กรอบแนวรับ 1,260 จุด และแนวต้าน 1,275 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,163.70 ล้านบาท ปิดที่ 182.00 บาท เพิ่มขึ้น 13.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,041.03 ล้านบาท ปิดที่ 192.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,656.05 ล้านบาท ปิดที่ 53.50 บาท ลดลง 0.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,392.19 ล้านบาท ปิดที่ 31.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,150.35 ล้านบาท ปิดที่ 135.50 บาท ลดลง 0.50 บาท