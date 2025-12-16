หุ้นปิดร่วง 12.72 จุด รับแรงขาย DELTA ปรับพอร์ตปลายปี กลุ่มน้ำมัน-ปิโตรกดดันดัชนี

SET ปิดวันนี้ที่ 1,260.68 จุด ลดลง 12.72 จุด (-1.00%) มูลค่าซื้อขาย 30,835.38 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุยตลาดหุ้นไทยวันนี้ร่วงลงจากแรงหุ้น DELTA ปรับพอร์ตปลายปี รวมถึงกลุ่มน้ำมันปรับลงรับโอกาสรัสเซีย-ยูเครนหยุดยิง ส่วนกลุ่มปิโตรเคมีเจอปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจจีนอ่อนแอ แนวโน้มพรุ่งนี้ตลาดอาจแกว่งตัว sideway-sideway down ให้แนวต้าน 1,270 และ 1,274 จุด แนวรับ 1,250 และ 1,240 จุด
SET ปิดวันนี้ที่ 1,260.68 จุด ลดลง 12.72 จุด (-1.00%) มูลค่าซื้อขาย 30,835.38 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงตลอดวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,258.54 จุด ทำจุดสูงสุด 1,269.07 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 181 หลักทรัพย์ ลดลง 239 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 228 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ลงไปค่อนข้างมาก หลักๆ รับแรงขาย DELTA จากการปรับพอร์ตปลายปีกดดัชนีลงไป 10 จุด และเชื่อว่าโครงการ TISA ยังมีโอกาสจะกลับมาในปีหน้า รวมถึงกลุ่มน้ำมันและพลังงานลงไปรับโอกาสหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนคาดว่ากดราคาน้ำมัน WTI ลงต่ำ รวมถึงกลุ่มปิโตรเคมีปรับตัวลงเช่นกันจากปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาอ่อนแอขณะที่ซัพพลายในตลาดโลกยังมีอยู่มาก
ส่วนหุ้น AOT, SCB, BBL แม้บวกขึ้นมาได้แต่ไม่สามารถพยุงดัชนีไว้
แนวโน้มในวันพรุ่งนี้ น่าจะแกว่งตัว sideway-sideway down ให้แนวต้านที่ 1,270 และ 1,274 จุด แนวรับ 1,250 และ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,034.33 ล้านบาท ปิดที่ 176.00 บาท ลดลง 10.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,930.67 ล้านบาท ปิดที่ 54.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,831.01 ล้านบาท ปิดที่ 190.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,514.28 ล้านบาท ปิดที่ 135.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,083.68 ล้านบาท ปิดที่ 19.70 บาท ลดลง 0.40 บาท