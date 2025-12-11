หุ้นปิดร่วง 16.33 จุดเผชิญแรงขาย DELTA กองทุนทยอยรินออกปรับพอร์ตรอรับ TISA

SET ปิดวันนี้ที่ 1,253.54 จุด ลดลง 16.33 จุด (-1.29%) มูลค่าซื้อขาย 28,929.61 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ร่วงจากแรงชายหุ้น DELTA ตอบรับ Sentiment เชิงลบตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับตัวลง รวมทั้งแรงขายทำกำไร AOT นอกจากนี้ TISA ยังไม่มีความชัดเจนทำให้กองทุนที่ซื้อดักปรับพอร์ต แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดซึมตัว ลุ้นโอกาสเกิดเทคนิเคิลรีบาวด์แต่ขึ้นจำกัด ให้แนวรับแรก 1,248 จุด ถัดไป 1,240 และ 1,230 จุด แนวต้าน 1,258 และ 1,263 จุด
SET ปิดวันนี้ที่ 1,253.54 จุด ลดลง 16.33 จุด (-1.29%) มูลค่าซื้อขาย 28,929.61 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลงแรง โดยทำจุดต่ำสุด 1,250.29 จุด ทำจุดสูงสุด 1,274.50 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 214 หลักทรัพย์ ลดลง 302 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 199 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงแรง หลักๆมาจากแรงขายหุ้น DELTA จาก Sentiment ต่างประเทศไม่ค่อยดีเกิดแรงขาย sell on fact หลังประชุมเฟด ตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นลบ โดยหุ้น DELTA กดดันตลาด 12 จุด รวมทั้งแรงขายทำกำไร AOT หลังจากขึ้นมามาก เป็นอีกปัจจัยถ่วงดัชนี
ช่วงบ่ายการแถลงข่าวมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว (TISA) ยังไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะอัตราที่หักลดหย่อยได้ 0.7 เท่าของผู้มีรายได้เกิน 1.5 ล้านบาทต่อปี ไม่น่าดึงดูดเพียงพอ ขณะที่แบบเดิมหากซื้อกองทุนผ่าน ThaiESG, RMF หักลดหย่อนได้ตามจริง หรือลดได้ 1 เท่าแบบไม่มีเงื่อนไขรายได้
แต่อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังระบุว่าจะเสนอโครงการ TISA ต่อครม.ก่อนสิ้นปี ทางกองทุนจึงมีการปรับพอร์ตรองรับ TISA กองทุนที่มี DELTA อยู่ทยอยขายออกมา โดยตั้งแต่มีข่าว TISA หุ้น DELTA ค่อยๆ ปรับตัวลง มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาหุ้นในเดือนธ.ค.และเป็นแรงกดดันดัชนีด้วย
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ตลาดมีโอกาสซึมตัวลงต่อ แม้อาจจะมีจังหวะเกิดเทคนิเคิลรีบาวด์ได้ แต่คงขึ้นไปได้จำกัด น่าจะเป็น Sideway down และมองว่านักลงทุนต่างชาติก็ปรับพอร์ตเช่นกัน พร้อมให้แนวรับแรก 1,248 จุด ถัดไปที่ 1,240 และ 1,230 จุด แนวต้าน 1,258 และ 1,263 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,585.02 ล้านบาท ปิดที่ 185.00 บาท ลดลง 12.50 บาท
AOT(XD)มูลค่าการซื้อขาย 1,962.51 ล้านบาท ปิดที่ 52.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,774.71 ล้านบาท ปิดที่ 192.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,420.44 ล้านบาท ปิดที่ 19.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,398.86 ล้านบาท ปิดที่ 133.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท