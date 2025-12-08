หุ้นปิดร่วง 12.38 จุดรับแรงขาย DELTA-กลุ่มแบงก์ ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชากดดัน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,261.39 จุด ลดลง 12.38 จุด (-0.97%) มูลค่าซื้อขาย 37,422.31 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลง โดยทำจุดสูงสุด 1,279.54 จุด ทำจุดต่ำสุด 1,258.47 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 144 หลักทรัพย์ ลดลง 321 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 195 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับลงรับแรงกดดันหลักจากหุ้น DELTA เนื่องจากปัจจุบันน้ำหนักในดัชนีเกิน 10% เมื่อเข้าสู่ช่วงรายงาน NAV ของกองทุนอาจทำให้ต้องขายปรับลดน้ำหนักในพอร์ตลง ประกอบกับ มูลค่าของหุ้น DELTA ถือสูงมากแล้ว
นอกจากนี้ แรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มแบงก์จากที่ขึ้นไปในช่วงก่อนหน้านี้ ประกอบกับ หุ้น AOT แรงเริ่มชะลอความร้อนแรงลง ส่งผลให้ดัชนีอ่อนตัว ขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชากระทบต่อหุ้นบางตัวที่มีสัดส่วนรายได้ในกัมพูชา อาทิ CBG SAV BDMS อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่เคลื่อนไหวทรงตัวอิงทางบวก
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดยังแกว่งออกข้างมีโอกาสอ่อนตัวลง ระหว่างที่นักลงทุนรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คาดว่าจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% แต่ต้องติดตามว่าจะส่งสัญญาณต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในปี 69 อย่างไร ทิศทางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุมคณะทำงานว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจของจีน (Central Economic Work Conference ) และการประชุมกรมการเมืองหรือโปลิตบูโรของจีนในเดือนธ.ค.รวมถึงจับตาการเคลื่อนไหวของหุ้น DELTA โดยให้กรอบแนวรับ 1,254 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 4,133.37 ล้านบาท ปิดที่ 53.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,724.30 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,433.07 ล้านบาท ปิดที่ 192.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,945.61 ล้านบาท ปิดที่ 131.50 บาท ลดลง 2.00 บาท
MINT มูลค่าการซื้อขาย 1,759.73 ล้านบาท ปิดที่ 24.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท