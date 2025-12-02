หุ้นปิดเช้าลบ 4.77 จุดสวนภูมิภาคจากแรงขายทำกำไรสลับซื้อกลุ่มแบงก์เก็ง กนง.ตรึงดอกเบี้ย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,271.80 จุด ลดลง 4.77 จุด (-0.37%) มูลค่าซื้อขายราว 16,890 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลงโดยทำระดับสูงสุด 1,279.35 จุด และต่ำสุด 1,269.38 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับลงสวนทางภูมิภาค โดยเป็นแรงขายทำกำไรหลังเมื่อวานขึ้นมาได้แรงรับกระแสข่าวมาตรการส่งเสริมการออมรายบุคคล (Individual saving account ISA) จะเสนอเข้า ครม. แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาก่อน
เช้านี้หุ้นกลุ่มแบงก์ปรับตัวขึ้นมาได้ดีนำตลาด คาดโมเมนตัมเศรษฐกิจเติบโตดีและแนวโน้มในระยะถัดไปน่าจะยังดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐในช่วงปลายปี รวมทั้งอานิสงส์จากการลดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ ทำให้คาดว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ก่อนสิ้นปีนี้อาจจะยังไม่ลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ โดยให้กรอบแนวรับ 1,265 จุด และแนวต้าน 1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,288.38 ล้านบาท ปิดที่ 28.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,273.41 ล้านบาท ปิดที่ 191.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,224.10 ล้านบาท ปิดที่ 161.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 918.38 ล้านบาท ปิดที่ 132.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 906.89 ล้านบาท ปิดที่ 31.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท