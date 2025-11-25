หุ้นปิดเช้าพุ่ง 14.49 จุด รับแรงเก็งกำไรกลุ่มนิคมฯ-AOT คาดหวังโอกาสเฟดลดดอกเบี้ย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,267.22 จุด เพิ่มขึ้น 14.49 จุด (+1.16%) มูลค่าซื้อขายราว 19,602 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำระดับสูงสุด 1,270.32 จุด และต่ำสุด 1,256.73 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นรับปัจจัยหนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมเดือนธ.ค.นี้ รวมทั้งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อวานนี้ฟื้นตัวได้หนุนหุ้นที่เกี่ยวเนื่องในตลาดบ้านเราฟื้นตัวตาม
ขณะที่ในประเทศได้แรงหนุนจากปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นรายตัว อาทิ กลุ่มนิคมฯ ตอบรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบมาตรการ Thailand fast pass เร่งนัดการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจาก BOI แล้ว ทำให้เม็ดเงินลงทุน FDI เดินหน้าเร็วขึ้น ส่วนราคาหุ้น AOT ปรับขึ้นจากความคาดหวังผลเจรจา King Power และมีอัพไซด์จากการเพิ่มค่าบริการผู้โดยสารขาออก (PSC)
แนวโน้มตลาดฯ ช่วงบ่ายคาดยังเคลื่อนไหวแดนบวกได้ต่อเนื่อง โดยให้กรอบแนวรับ 1,249 จุด และแนวต้าน 1,290 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,452.85 ล้านบาท ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,456.82 ล้านบาท ปิดที่ 207.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,374.00 ล้านบาท ปิดที่ 18.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
TTB มูลค่าการซื้อขาย 764.84 ล้านบาท ปิดที่ 1.93 บาท เพิ่มขึ้น 0.02 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 619.63 ล้านบาท ปิดที่ 30.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท