หุ้นปิดร่วง 20 จุดเทขายหุ้นน้ำมัน-ท่องเที่ยว วิตกสงครามการค้าจีน-สหรัฐรอบใหม่

SET ปิดวันนี้ที่ 1,266.38 ลดลง 20.60 จุด (-1.60%) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวัน ด้วยมูลค่าซื้อขาย 42,503.92 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับลงรับความกังวลสงครามการค้ารอบใหม่ หลังสหรัฐและจีนมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้น วันนี้หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดเคลื่อนไหวในแดนลบ แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดซึมตัวไร้ปัจจัยใหม่ แนะเกาะติดงบกลุ่มแบงก์ ให้กรอบแนวรับ 1,265 จุด ถัดไป 1,250 จุด และแนวต้าน 1,272-1,283 จุด
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีปรับลงมาเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,266.38 จุด ทำจุดสูงสุด 1,291.20 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 70 หลักทรัพย์ ลดลง 473 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 107 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงมาสอดคล้องกับภูมิภาค จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความกังวลสงครามการค้ารอบใหม่
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาแรงกดดันกลุ่มพลังงาน ขณะเดียวกันตัวเลขนักท่องเที่ยวที่อ่อนแอ กดดันกลุ่มท่องเที่ยว โดยวันนี้หุ้นส่วนใหญ่ในตลาดเคลื่อนไหวในแดนลบ
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งซึมตัวไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน แนะติดตามผลประกอบการไตรมาส 3/68 ของกลุ่มธนาคาร ซึ่งตลาดคาดว่าจะลดลง QoQ และ YoY เป็นปัจจัยจำกัด Upside โดยให้กรอบแนวรับ 1,265 จุด ถัดไป 1,250 จุด และแนวต้าน 1,272-1,283 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,102.94 ล้านบาท ปิดที่ 31.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,022.85 ล้านบาท ปิดที่ 180.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,811.01 ล้านบาท ปิดที่ 107.50 บาท ลดลง 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,711.71 ล้านบาท ปิดที่ 166.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,541.51 ล้านบาท ปิดที่ 296.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท