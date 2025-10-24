หุ้นปิดพุ่ง 11.56 จุด คาดหวังผลบวกเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน แรงซื้อกลุ่มแบงก์-พลังงาน-สื่อสารโดดเด่น

SET ปิดวันนี้ที่ 1,313.91 จุด เพิ่มขึ้น 11.56 จุด (+0.89%) มูลค่าซื้อขาย 44,292.69 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีดีดขึ้นก่อนย่อลดช่วงบวกลงบ้างในช่วงท้ายภาคบ่าย โดยทำจุดสูงสุด 1,321.57 จุด ทำจุดต่ำสุดที่ 1,305.49 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 205 หลักทรัพย์ ลดลง 270 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 183 หลักทรัพย์
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย โดยตลาดคาดหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะเห็นความชัดเจนออกมาในเชิงบวกหลังจากผู้นำทั้งสองประเทศจะพบกันในสัปดาห์หน้าหนุนต่อSentiment ของตลาดหุ้น
บ้านเรายังมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์เข้ามาต่อเนื่องตอบรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ที่ออกมาดีกว่าคาด รวมทั้งแรงซื้อกลุ่มน้ำมันตอบรับราคาน้ำมันดิบเด้งขึ้น รวมถึงหุ้นกลุ่มสื่อสารเข้ามาหนุนดัชนีในวันนี้
แนวโน้มในสัปดาห์หน้าคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์รอติดตามผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยให้แนวต้าน 1,320 จุด แนวรับ 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,051.04 ล้านบาท ปิดที่ 183.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,818.45 ล้านบาท ปิดที่ 162.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,693.90 ล้านบาท ปิดที่ 308.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,106.45 ล้านบาท ปิดที่ 27.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,978.65 ล้านบาท ปิดที่ 133.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง