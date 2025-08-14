เวียดนามซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกในปีนี้

รอยเตอร์ - บริษัทบิ่งเซิน รีไฟน์นิง แอนด์ ปิโตรเคมีคอล (Binh Son Refining and Petrochemical -BSR) ของเวียดนาม ได้จัดซื้อน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส อินเทอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐฯ จำนวน 1 ล้านบาร์เรล สำหรับการส่งมอบในเดือนพ.ย. ที่ถือเป็นการซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ ครั้งแรกของประเทศในปี 2568 ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าววันนี้ (14)
แหล่งข่าวระบุว่า BSR ซื้อน้ำมันดิบชนิดเบาและหวานจากบริษัทเมอร์คิวเรีย ซึ่งโดยปกติแล้ว BSR จะใช้น้ำมันดิบภายในประเทศในการแปรรูป
สมาชิกในคณะกรรมการของ BSR ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้เมื่อรอยเตอร์ติดต่อสอบถาม ส่วนบริษัทไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นทางอีเมล
ในข้อตกลงที่เจรจากับวอชิงตันเพื่อเลี่ยงภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงขึ้นของสหรัฐฯ และลดการเกิดดุลการค้ากับสหรัฐฯ เวียดนามและประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซียและไทย ได้ให้คำมั่นว่าจะจัดซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ มากขึ้น
ขณะเดียวกัน น้ำมัน WTI ก็มีศักยภาพในการแข่งขันในเอเชียได้มากขึ้น หลังจากราคาน้ำมันจากตะวันออกกลางปรับตัวสูงขึ้น
ข้อมูลจากบริษัท Kpler ระบุว่า การนำเข้าน้ำมันดิบสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดของเวียดนามเกิดขึ้นเมื่อเดือนธ.ค. 2567 ซึ่งโดยปกติแล้วประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้จะซื้อน้ำมันดิบจากคูเวต บรูไน และลิเบีย เป็นหลัก.