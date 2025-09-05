กรมพัฒน์ยกระดับจดบริษัทให้ง่าย ควบคู่สกัดบัญชีม้านิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกระดับบริการจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) แบบทูอินวัน สามารถจดทะเบียนธุรกิจ ควบคู่การสกัดกั้นไม่ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ภายใต้บัญชี HR03 หลุดรอดเข้ามาจดทะเบียน เพื่อป้องกันเกิดบัญชีม้านิติบุคคล และนำไปใช้หลอกลวงประชาชน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เดินหน้ายกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ โดยล่าสุดได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล หรือ DBD Biz Regist ไปอีกขั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพไม่ให้ใช้สถานะนิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชนในรูปแบบบัญชีม้านิติบุคคล โดยดำเนินการควบคู่กันระหว่างการจดทะเบียนธุรกิจให้มีความง่าย สะดวก รวดเร็ว และการสกัดกั้นผู้มีรายชื่อในบัญชีม้า (HR03) หรือถูกแอบอ้างชื่อมาเป็นนอมินีให้ทุนเทาต่างชาติ เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
“การดำเนินการดังกล่าว เป็นการให้บริการแบบ 2 in 1 ทั้งการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับการตรวจสอบความโปร่งใสของนิติบุคคล ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจของไทยให้มีความโปร่งใส ปลอดภัย และตรวจสอบได้ โดยหัวใจหลัก คือ ช่วยป้องกันปัญหาการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเปิดบัญชีม้านิติบุคคล และการใช้นอมินีในการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เป็นการตัดวงจรธุรกิจสีเทาให้ทุเลาเบาบางหรือหมดสิ้นไปตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้สโลแกนธุรกิจไทย โปร่งใส ตรวจสอบได้”นางอรมนกล่าว
ทั้งนี้ ระบบ DBD Biz Regist ได้ออกแบบกลไกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Identity Verification) ผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (Dopa) แอปพลิเคชัน ThaiD และระบบฐานข้อมูลภาครัฐ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ยื่นคำขอ มีตัวตนจริง ไม่สามารถแอบอ้างชื่อหรือสวมรอยบุคคลอื่นมาจดทะเบียนนิติบุคคลแทนได้ และยังมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง (HR03) เช่น บุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องหรือถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีม้า ซึ่งการตรวจสอบข้อมูล HR03 นี้ จะทำให้สามารถลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง และลดโอกาสที่บุคคลกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวจะแฝงตัวเข้ามาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อนำไปเปิดบัญชีม้าในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด และนำไปหลอกลวงภาคธุรกิจหรือประชาชนอีกทอดหนึ่ง
ขณะเดียวกัน การยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทั้งหมด จะดำเนินการผ่านระบบดิจิทัล ทำให้ทุกคำขอมีหลักฐานและประวัติการจดทะเบียนทางดิจิทัล (Digital Footprint) ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา ทั้งชื่อผู้ยื่นขอจดทะเบียน เวลาการยื่น และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับความผิดปกติหรือธุรกรรมที่น่าสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ DBD Biz Regist ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและยกระดับธรรมาภิบาลภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องเศรษฐกิจไทยไม่ให้มิจฉาชีพนำไปใช้กระทำความผิดและหลอกลวงประชาชน ซึ่งอาจนำมาซึ่งการสูญเสียขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในอนาคต