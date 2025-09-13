กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 68 จาก ก.พ.ร.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 68 จำนวน 2 รางวัล ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับ Advance จากผลงานบริการดิจิทัล ตั้งแต่จดทะเบียนนิติบุคคล บริการข้อมูลธุรกิจ และการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ และรางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล จากการเชื่อมโยงข้อมูลกับ สคบ. ในการตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา กรมได้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยปีนี้ กรมได้รับเพิ่ม 2 รางวัล เป็นผลงานของกรม 1 รางวัล และอีก 1 รางวัล กรมได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างใกล้ชิด
โดยรางวัลแรก รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับ Advance ด้วยผลงานเด่นจากการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการครบวงจรธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้ประกอบการเป็นสำคัญ ตั้งแต่การจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) การบริการข้อมูลธุรกิจ (DBD e-Service) และการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ Business Data Exchange หรือ BDEX ไปสู่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รางวัลที่สอง รางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล จากผลงานระบบบริการข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect) ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกรมมีส่วนร่วมในการให้บริการตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ และทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อให้บริการตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
“กรมขอขอบคุณสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านบริการของกรมในทุกมิติมาอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลนี้ ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรของกรมได้มีขวัญและกำลังใจที่จะพัฒนางานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ยังจะผลักดันให้กรมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ คือ เพื่อให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการใช้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชัดเจน”นางอรมนกล่าว