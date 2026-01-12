AOT ให้ส่วนลด”แอร์ไลน์”ที่เสนอบินแทนที่คืน SLOT ช่วง 1 ม.ค. ถึง 28 มี.ค. 69 กระตุ้นตลาด

AOT ออกมาตรการให้ส่วนลดค่าบริการ และสิทธิประโยชน์ กระตุ้นสายการบินเปิดบิน ทดแทนเที่ยวบินที่คืนตารางการบิน (Slot) ดันการบินช่วงไฮซีซัน ช่วง 1 ม.ค. ถึง 28 มี.ค. 69 มุ่งเน้นตลาดจีนให้หันมาไทยมากขึ้น
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. กล่าวว่า จากที่ AOT ได้ศึกษา แนวทางเพิ่มเที่ยวบินจากต่างประเทศที่จะเดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งภายใต้การดูแลของ AOT และจากสถานการณ์ปัจจุบัน AOT จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมตลาดด้านการบิน ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดยให้ส่วนลดค่าบริการด้านการบินและสนับสนุนสิทธิประโยชน์ (Incentive) แก่สายการบินที่ทำการบินทดแทนเที่ยวบินที่คืนตารางการบิน (Slot) โดยคณะกรรมการ AOT ได้อนุมัติมาตรการดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 19/2568 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2569 ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้สายการบินตัดสินใจทำการบินมายังประเทศไทยได้เร็วยิ่งขึ้น ลดการสูญเสียรายได้จากการยกเลิก Slot ของสายการบิน และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการบินของ AOT อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศมายังท่าอากาศยานของ AOT
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงเที่ยวบินและผู้โดยสารกลับมาเท่านั้น ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนทางด้าน Slot การบิน เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างตลาด และวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคตอีกด้วย
นางสาวปวีณา กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มจำนวนของเที่ยวบินระหว่างประเทศและจำนวนผู้โดยสารในช่วงไฮซีซัน ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยว การจ้างงานและรายได้ของประเทศ พร้อมเน้นย้ำบทบาทของ AOT ในการเป็นองค์กรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน