กรมท่าอากาศยาน พร้อมรับเดินทางปีใหม่ 69 เผยช่วงเทศกาล 11 วันคึกคักแอร์ไลน์ขอเพิ่มเที่ยวบินไปยัง 9 สนามบินภูมิภาค

“มัลลิกา”ตรวจความพร้อม “สนามบินอุดรธานี”พร้อมรับเดินทางช่วงปีใหม่ 69 ด้าน ทย.เผยช่วง 26 ธ.ค.68 - 5 ม.ค. 69 มีแอร์ไลน์ขอเพิ่มเที่ยวบินไปยังสนามบินภูมิภาค 9 แห่ง ผนึกทุก หน่วยงานพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดเทศกาล
วันที่ 24 ธันวาคม 2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการร่วมด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายจักรพันธ์ จันทรภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการร่วมฯ สำหรับศูนย์ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 24 กองบิน 23 สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันรักษาความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569
โดยนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานได้ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้กำหนดแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางถึงที่หมายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยการบูรณาการการให้บริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคมทุกมิติ ภายใต้การรณรงค์หัวข้อ “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย เดินทางสะดวก ปลอดภัย บนโครงข่ายคมนาคม”
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อมท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้ทุกท่าอากาศยานดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ทั้งในด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถสาธารณะ โดยจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างในท่าอากาศยาน และให้ทุกแห่งเตรียมพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเพิ่มเที่ยวบินหรือขยายเวลาทำการเพื่อรองรับทุกเที่ยวบิน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัด เพื่อให้การอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
@เผยสนามบินภูมิภาค 9 แห่ง แอร์ไลน์ขอเพิ่มไฟลท์ช่วงปีใหม่ 11 วัน
นอกจากนี้ ในส่วนของเที่ยวบินพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 มีสายการบินแจ้งเพิ่มเที่ยวบิน (Extra Flight) ณ ท่าอากาศยานในสังกัด 9 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร อุบลราชธานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และกระบี่ โดยกรมท่าอากาศยานได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร และมีการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 นี้ เพื่อสร้างสีสัน รอยยิ้ม ความสุข และความประทับใจในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน