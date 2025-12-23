สนามบินเชียงใหม่บูรณาการทุกหน่วยวางมาตรการเข้มดูแลผู้โดยสารตลอดเทศกาลปีใหม่69คาดคนเฉลี่ยวันละ3.5หมื่น

เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่บูรณาการทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องวางมาตรการเข้มงวดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกพร้อมรับคนเดินทางและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่2569 เพิ่มเที่ยวบินเป็นเฉลี่ยวันละ 203 เที่ยวบิน คาดปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยสูงถึง 35,000 คนต่อวัน
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.68 นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ณ บริเวณลานช้าง ด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มณฑลทหารบกที่ 33 กองบิน 41 สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ตำรวจท่องเที่ยว ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร สายการบิน ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเดินทาง ซึ่งสายการบินต่างๆ ได้เพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อรองรับผู้โดยสารจากช่วงเวลาปกติ โดยคาดว่าจะมีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละประมาณ 203 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ 34,700 คน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งบางวันอาจมีผู้โดยสารมากกว่า 35,000 คน
โดยจากปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในทุกมิติ โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดให้บริการสำคัญ อาทิ จุดเช็คอิน จุดตรวจค้น และจุดให้ข้อมูล เพื่อบริหารจัดการแถวและลดความแออัด พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน พร้อมกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 3 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินก่อนเดินทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยขอแนะนำให้ใช้ระบบบริการตนเองอัตโนมัติ (Self-Service) เช่น เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ และระบบตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลด้วยใบหน้า เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลารอคอย
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมแผนบริหารจัดการจราจรและลานจอดรถ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานด้านการจราจรและผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่เดินทางเข้า–ออกท่าอากาศยาน รวมถึงจัดพื้นที่จอดรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริเวณสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.68 -4 ม.ค.69 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ยืนยันความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารอย่างเต็มที่ ภายใต้การให้บริการ 34 เส้นทางบิน ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในฐานะประตูสู่ภาคเหนือ และกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่