เพื่อไทยวอนรัฐคุมราคาตั๋วเครื่องบินลงใต้ด่วน! ดอนเมือง-หาดใหญ่พุ่งทะลุ 6 พัน ซ้ำเติมชาวบ้าน-กู้ภัยทำงานลำบาก

‘กิ๊ก ณณัฏฐ์’ จี้หน่วยงานรัฐดูแลค่าตั๋วเครื่องบิน ‘ดอนเมือง-หาดใหญ่’ หลังพุ่งทะลุ 6 พันบาท เผยซ้ำเติมพี่น้องชาวใต้ที่กำลังจมน้ำท่วม วอนเห็นใจคนทำงาน-อาสาสมัครกู้ภัยที่ต้องเร่งลงพื้นที่
นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สส.พรรคเพื่อไทย และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และสายการบินต่างๆ เร่งพิจารณาปรับลดเพดานราคาค่าโดยสาร หรือออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วน สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ สู่ภาคใต้ โดยเฉพาะเส้นทาง ดอนเมือง-หาดใหญ่ ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมนี้
นายณณัฏฐ์ กล่าวว่า ตนได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนและทีมงานอาสาสมัคร ถึงราคาตั๋วเครื่องบินที่มีราคาสูงผิดปกติในช่วงวันที่ 1-5 ธันวาคม ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บางเที่ยวบินมีราคาสูงถึง 4,000 - 6,000 บาทต่อเที่ยว ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงมากสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน
“เวลานี้พี่น้องชาวใต้ โดยเฉพาะที่หาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง กำลังเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ ความทุกข์ยากแสนสาหัสอยู่แล้ว การที่ค่าเดินทางพุ่งสูงขนาดนี้ มันเหมือนเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัย ญาติพี่น้องที่ต้องการลงไปเยี่ยมเยียน หรือส่งของช่วยเหลือก็ทำได้ยากลำบาก” นายณณัฏฐ์ กล่าว
อดีตรองเลขาธิการนายกฯ ยังเน้นย้ำถึง กลุ่มอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัย ที่มีความจำเป็นต้องขนย้ายกำลังคนและอุปกรณ์ลงพื้นที่ว่า หัวใจสำคัญของการกู้ภัยคือ ‘เวลา’ พี่ๆ กู้ภัยรวมถึงผู้ที่ต้องการนำความช่วยเหลือลงไปในพื้นที่หลายทีมมีงบประมาณจำกัด การต้องมาแบกรับค่าตั๋วแพงๆ ทำให้งบที่จะนำไปซื้อข้าวของบริจาคหรือน้ำมันเรือลดน้อยลง จึงขอวอนให้สายการบินพิจารณาเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ หรือล็อคราคาช่วยเหลือสำหรับคนกลุ่มนี้ได้หรือไม่
“ผมเข้าใจในกลไกตลาด แต่ในยามวิกฤตภัยพิบัติเช่นนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และมนุษยธรรมต้องมาก่อนกำไร ผมขอฝากไปยังกระทรวงคมนาคมและผู้มีอำนาจ ช่วยประสานแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน อย่าปล่อยให้ค่าตั๋วเครื่องบินกลายเป็นกำแพงกั้นความช่วยเหลือที่กำลังจะส่งไปถึงมือพี่น้องประชาชนครับ" นายณณัฏฐ์ กล่าว