ไทยโดนด้วย!พบนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เยือนอาเซียนลดฮวบ จากข่าวอื้อฉาวสแกม-ลักพาตัวในกัมพูชา

พวกนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้กำลังถอนตัวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางรายงานข่าวที่มากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับสแกมและเหตุลักพาตัวในกัมพูชา ตามรายงานของโครัลเฮรัลด์ เมื่อวันอาทิตย์(16พ.ย.)
อ้างอิงสถิติผู้โดยสารที่เผยแพร่โดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนในวันอาทิตย์(16พ.ย.) พบว่าในเดือนตุลาคม จำนวนนักเดินทางที่บินจากเกาหลีใต้ไปยังประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลดลงอย่างมากถึง 7.25% จากหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ เหลือ 784,962 คน
กัมพูชาเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด โดยแค่กัมพูชา พบเห็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ลดลงถึง 15.4% จาก 13,727 คน ในเดือนกันยายน เหลือ 11,613 คนในเดือนตุลาคม
ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่หดหายอย่างกะทันหัน มีขึ้นตามหลังรายงานข่าวที่เผยแพร่ออกมาเป็นระลอกเมื่อเดือนที่แล้ว เกี่ยวกับกรณีหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวง โดยประกาศจ้างงานปลอม ส่วนใหญ่ในตลาดเทคโนโลยีและดิจิทัล เข้าสู่เขตล้อมรั้วสแกม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่กำหนดกฎระเบียบอย่างหลวมๆในกัมพูชา เมื่อครั้งเข้าไปอยู่ในนั้นแล้ว ว่ากันว่าเหยื่อจะถูกกักขัง บังคับใช้ปฏิบัติการฉ้อโกงออนไลน์ และในบางกรณีถูกใช้ความรุนแรง หรือไม่ก็ขายต่อให้แก๊งอาชญากรรมกลุ่มอื่น
อย่างไรก็ตามผลกระทบเลยเถิดออกไปไกลนอกกัมพูชา โดยที่ ฟิลิปปินส์และไทย พบเห็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มาเยือนน้อยลงเช่นกันในเดือนตุลาคม โดยนักเดินทางขาเข้าจากเกาหลีใต้ ลดลง 18.9%(เหลือ 120,175 คน) และลดลง 5% (เหลือ 157,402 คน) ตามลำดับ ตัวเลขนี้มีขึ้นแม้ว่าปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยรวม ณ สนามบินอินชอน เพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนเดียวกัน แตะระดับกว่า 6.39 ล้านคน
บริษัทนำเที่ยวทั้งหลายต่างพบเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป "มันไม่ได้มีแค่กรุ๊ปทัวร์ที่ถูกยกเลิก" เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบอกกับสื่อมวลชนท้องถิ่น "เรากำลังเห็นการลดลงอย่างชัดเจนในอุปสงค์สำหรับนักเดินทางรายบุคคลเช่นกัน โดยเฉพาะในการเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อนด้วยตนเอง"
ขณะเดียวกันยังพบว่ามุมมองของประชาชาวเกาหลีใต้เริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยในผลสำรวจความคิดเห็นของ Realmeter poll ที่จัดทำในวันที่ 21 ตุลาคม พบว่ามีถึง 82.4% ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวเกาหลีใต้ ที่บอกว่าอาชญากรรมเมื่อเร็วๆในกัมพูชา มีอิทธิพลต่อมุมมองของพวกเขาในการเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหากนับเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามในวัย 20 ปีเศษๆ พบว่าตัวเลขดังพุ่งถึงระดับ 88.3%
อย่างไรก็ตามผลสำรวจเดียวกัน พบว่ามี 56% ที่เชื่อว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เอง ได้บริหารจัดการผิดพลาด ในการตอบสนองต่อวิกฤตในเบื้องต้น
(ที่มา:โคเรียเฮรัลด์)