CAAT เตรียมชง กบร.ปรับขึ้นค่า PSC เป็น 25 บาท ตามต้นทุนภารกิจกำกับมาตรฐานความปลอดภัย

CAAT เตรียมชง กบร.ปรับขึ้นค่า PSC ในส่วนของการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยเป็น 25 บาท/คน ชี้อัตราเดิม 15 บาทใช้มากว่า 10 ปี ขณะที่ภารกิจตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยมีมากขึ้น ด้าน ทอท.ขอปรับ 5 บาท/คน ส่วนทย.เตรียมขอปรับเช่นกัน เฉพาะสนามบินมีระบบตรวจอัตโนมัติ
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า กพท.เตรียมเสนอคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ขออนุมัติปรับค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศที่เรียกเก็บจากผู้ดำเนินการเดินอากาศ โดยคำนวณจากผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาหรือออกไปจากประเทศ หรือ PSC ในส่วนของ กพท.ขึ้นจาก 15 บาทต่อคน เป็น 25 บาทต่อคน เพื่อให้เป็นไปตามต้นทุนเนื่องจากอัตราปัจจุบันจัดเก็บมากว่า 10 ปีแล้ว
ทั้งนี้ กพท.มีรายได้จากค่า PSC เฉลี่ย 1,200 ล้านบาท/ปี หรือเฉลี่ย 100 ล้านบาท/เดือน และมีเงินสะสมอยู่ประมาณ 1,800 ล้านบาท แต่หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาจำนวนผู้โดยสารลดลง ทำให้รายได้ลดลงไปด้วย ขณะที่รายได้ดังกล่าวนำมาเป็นค่าดำเนินการและปรับปรุงด้านมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของ กพท. ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
เมื่อวันที่ 27 ส.ค.-8 ก.ย. 2568 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ (ICAO) ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน สนามบินด้านโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน เครื่องช่วยในการเดินอากาศ และศูนย์ซ่อมอากาศยานภายใต้โครงการ USOAP-CMA (Universal Safety Oversight Audit Programme - Continuous Monitoring Approach) ผลคะแนนของ กพท.และประเทศไทยโดยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานโลก แสดงศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ทั้งนี้ กพท.มีอำนาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำกับการบินพลเรือนตามมาตรา 39 นอกจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศแล้ว ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการทำการบินที่เรียกเก็บจากผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินขึ้นลง ณ สนามบินสาธารณะใดๆ ในประเทศ ตามอัตราที่สำนักงานกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศที่เรียกเก็บจากผู้ดำเนินการเดินอากาศโดยคำนวณจากผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังหรือออกไปจากประเทศ ตามอัตราที่สำนักงานประกาศกำหนด
3. ค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าทางอากาศที่เรียกเก็บจากผู้ดำเนินการเดินอากาศที่รับขนสินค้าทางอากาศจากสนามบินสาธารณะใดๆ ในประเทศ โดยคำนวณจากราคาค่าส่งที่ระบุในใบตราส่งสินค้าทางอากาศตามอัตราที่สำนักงานประกาศกำหนด
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการหรือผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อพลิงอากาศยาน ณ จุดให้บริการใดๆ ในประเทศ ตามอัตราร้อยละต่อลิตรที่สำนักงานประกาศกำหนดอัตราที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง
นอกจากนี้ยังมี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่เตรียมเสนอ กบร.ขอปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก (PSC) สำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ และภายในประเทศ ในอัตรา 5 บาทต่อคน ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจัดเก็บจาก 730 บาทเป็น 735 บาทต่อคน ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ จาก 130 บาท เป็น 135 บาทต่อคน
ขณะที่กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เตรียมเสนอปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก (PSC) ค่าบริการผู้โดยสารขาออกสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ เฉพาะท่าอากาศยานที่มีการให้บริการจำนวน 3 ระบบ คือ Common Use Terminal Equipment: CUTE, Common Use Self Service: CUSS และ Common Use Bag Drop: CUBD โดยจะปรับจาก 50 บาท เป็น 75 บาท และผู้โดยสารระหว่างประเทศจะปรับจาก 400 บาท เป็น 425 บาท เฉพาะท่าอากาศยานที่มีการให้บริการจำนวน 3 ระบบ คือ Common Use Terminal Equipment: CUTE, Common Use Self Service: CUSS และ Common Use Bag Drop: CUBD