TEAMGคว้าบิ๊กโปรเจกต์ ทอท. กว่า 200 ล้านบาท

ทีม คอนซัลติ้ง ฯ นำทีมพันธมิตรคว้าบิ๊กโปรเจกต์ ทอท.งานสำรวจออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะที่ 1 มูลค่า 205.20 ล้านบาท เตรียมรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 6 ล้านคนต่อปี พร้อมกับรองรับการบินระหว่างประเทศและการขนส่งระดับนานาชาติ
นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีมพลัส พาร์ทเนอร์ส จำกัด) และบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมบริษัทพันธมิตร เช่น บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด จะร่วมลงนามในสัญญาจ้างสำรวจและออกแบบ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะที่ 1 กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มูลค่าโครงการ 205.20 ล้านบาท บริษัทเป็น Lead Firm (ผู้ดำเนินการหลักของกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกัน)โดยมีสัดส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยร้อยละ 55.56
สำหรับขอบเขตการดำเนินงานในโครงการนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงานหลัก ได้แก่
-กลุ่มงานที่ 1 กลุ่มงานเขตการบิน
-กลุ่มงานที่ 2 กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร และอาคารสนับสนุน
-กลุ่มงานที่ 3 กลุ่มงานระบบสนับสนุนท่าอากาศยาน
นายชวลิต กล่าวอีกว่า โครงการจ้างสำรวจและออกแบบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ สำหรับรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 1 ล้านคนต่อปีและผู้โดยสารภายในประเทศได้ 5 ล้านคนต่อปี ทำให้รองรับผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า 6 ล้านคนต่อปี อีกทั้งเพียงพอต่อปริมาณการจราจรทางอากาศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในด้านต่างๆตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นการพัฒนาศักยภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคของท่าอากาศยาน โดยการออกแบบมีเป้าหมายที่จะสร้างความประทับใจที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว
“ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจัดเป็นท่าอากาศยานระดับภูมิภาค มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ภาค
เหนือกับส่วนอื่นๆ ของประเทศและต่างประเทศ ท่าอากาศยานแห่งนี้รองรับการบินระหว่างประเทศไปยังนานาประเทศ เช่น ฮ่องกง มาเลเซียและประเทศอื่นๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยท่าอากาศยานที่ออกแบบใหม่จะเชื่อมต่อด้วยโถงทางเดินเทียบเครื่องบินกับอาคารผู้โดยสารหลังเดิมเพื่อให้ทั้งสองอาคารสามารถรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 6 ล้านคนต่อปี” นายชวลิตกล่าว
นอกจากนั้นยังเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่งโดยออกแบบทางขับขนานด้านทิศใต้ และการเพิ่มขีดความสามารถของลาน
จอดอากาศยาน โดยปรับปรุงขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศใต้ และออกแบบลานจอดอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น การพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะที่ 1 จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมบทบาทให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมที่สำคัญในภาคเหนือ และเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าระดับนานาชาติได้มากขึ้นอีกด้วย