สนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชาสร้างเสร็จ 100% พร้อมเปิดให้บริการเดือนหน้า

ซินหัว - สนามบินนานาชาติเตโช (TIA) สนามบินแห่งใหม่ของกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ก.ย. นี้ หลังจากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% ตามการเปิดเผยของสำนักงานการบินพลเรือนกัมพูชา
เมา ฮาวันนัล รัฐมนตรีที่รับผิดชอบกิจการการบินพลเรือนกัมพูชาระบุว่า สนามบินนานาชาติเตโชจะทำการบินทดสอบครั้งสุดท้ายโดยเครื่องบินแอร์บัส A320 ในวันศุกร์ที่ 15 ส.ค.
“ในวันที่ 9 ก.ย. เวลา 7.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) เราจะออกเอกสารอย่างเป็นทางการประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดดำเนินงานของสนามบินนานาชาติเตโช ระดับ 4F ที่นี่” เมา ฮาวันนัล กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการตรวจเยี่ยมสนามบินครั้งสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาติเตโชจะจัดขึ้นในวันที่ 20 ต.ค. โดยมีนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เป็นประธาน
“สนามบินระดับ 4F แห่งนี้สามารถรองรับการลงจอดของเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น แอร์บัส A380 ได้” เมา ฮาวันนัล กล่าว และระบุว่าสนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 13 ล้านคนต่อปีในเฟสแรก
โครงการสนามบินแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2563 โดยมีบริษัท China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) เป็นผู้รับเหมา
สนามบินมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ ที่ลงทุนโดยบริษัท Cambodia Airport Investment Co., Ltd, ได้รับการพัฒนาบนพื้นที่ขนาด 2,600 เฮกตาร์ในจ.กันดาล และจ.ตาแก้ว ที่อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญราว 20 กิโลเมตร
ทวน สีนาน ประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำกัมพูชา กล่าวว่าสนามบินแห่งใหม่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกัมพูชา ในฐานะจุดหมายปลายทางที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย
“สนามบินนานาชาติเตโชพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของกัมพูชา เสริมสร้างสถานะระดับโลกและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การเชื่อมต่อที่ดีขึ้นจะช่วยดึงดูดสายการบินระหว่างประเทศและนักเดินทางได้มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทของกัมพูชาในฐานะผู้เล่นหลักในภูมิภาค” ทวน สีนาน กล่าว.