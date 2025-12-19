รอรัฐบาลใหม่! ค่าทางด่วน 50 บาทตลอดสาย “พิพัฒน์”เผยขั้นตอน PPP ทางด่วน 2 ชั้น ยังไม่เสร็จ

“พิพัฒน์”เผยลดค่าทางด่วน 50 บาทตลอดสายของขวัญปีใหม่สะดุดรอรัฐบาลใหม่ ส่วนปรับค่า PSC สนามบินทอท. เป็น เป็น 1,120 บาทไม่มั่นใจลงนามประกาศได้หรือไม่ เล็งเสนอครม.เพื่อสอบถาม กกต. ส่วนทางด่วน 2 ชั้น สายงามวงศ์วาน-พระราม 9 (Double Deck) คณะกรรมการ PPP ยังไม่อนุมัติ ให้กทพ.ส่งข้อมูลเพิ่มเติม
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า แนวทางในการลดค่าผ่านทางด่วนของ การพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในอัตราไม่เกิน 50 บาท ตลอดสาย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชน ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากขั้นตอนยังไม่แล้วเสร็จ โดยอยู่ในโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 สายงามวงศ์วาน-พระราม 9 (Double Deck) ที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP ) เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งขณะนี้ยังทำอะไรไม่ได้ จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่
ส่วนการปรับขึ้น ค่า Passenger Service Charge (PSC) ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 730 บาท เป็น 1,120 บาทต่อคนสำหรับท่าอากาศยาน 6 แห่ง ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือ ทอท.นั้น นายพิพัฒน์กล่าวว่า เรื่องนี้คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) มีมติเห็นชอบไปแล้ว ตามขั้นตอน จะต้องเสนอให้รมว.คมนาคมลงนามในประกาศ ซึ่งขณะนี้เรื่องยังไม่เสนอเข้ามา แต่เนื่องจากมีการยุบสภา สถานะเป็นรัฐบาลรักษาการ การจะลงนามที่มีผลผูกพันอาจจะต้องรอรัฐบาลใหม่หรือไม่ เรื่องนี้หากมีการเสนอเข้ามาก็จะเสนอไปที่ครม.เพื่อให้สอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะสามารถลงนามประกาศปรับค่า PSC ได้หรือไม่
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า โครงการทางด่วนยกระดับชั้นที่ 2 สายงามวงศ์วาน-พระราม 9 นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการ PPP ซึ่งมีคำถามเพิ่มเติมหลายประเด็น ซึ่งกทพ.ยังอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมไปยังสคร.และคณะกรรมการ PPP นอกจากนี้ จะมีการหารือเพิ่มเติมกับทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) และตำรวจจราจร ในการเพิ่มทางขึ้นลงจาก Double Deck กับถนนด้านล่างบริเวณพระราม 9 เพื่อแก้ปัญหาจราจรบนทางด่วนที่สมบูรณ์