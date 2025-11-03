“พิพัฒน์”เปิดไอเดียลดค่าทางด่วน 50 บาทตลอดสาย ทำทันทีของขวัญปีใหม่ 69

“พิพัฒน์”เปิดไอเดีย ลดค่าทางด่วน 50 บาทตลอดสาย ขึ้นได้ทุกเส้นทาง ลดค่าครองชีพประชาชน 6 พ.ย.หารือข้อมูล ตั้งเป้าเป็นของขวัญปีใหม่ 2569 เผยทำทันทีไม่รอ ทางด่วน 2 ชั้น หรือ ดับเบิ้ลเด็กซ์ ที่มีขั้นตอน PPP อีกนาน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนมีแนวคิดในการลดค่าเดินทางของประชาชนในส่วนของทางด่วนทุกสาย ภายใต้การกำกับดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในอัตราไม่เกิน 50 บาท ตลอดสาย ซึ่งไม่รวมในส่วนของมอเตอร์เวย์และทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ที่เป็นโครงการภายใต้กรมทางหลวง (ทล.) โดยจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 6 พ.ย. 2568 คาดว่าจะมีความชัดเจน โดยตั้งเป้าให้เริ่มใช้เร็วที่สุด โดยคาดหวังเพื่อเป็นของขวัญ ปีใหม่ 2568
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีการลดค่าผ่านทางด่วนเหลือไม่เกิน 50 บาทตลอดสาย เป็นแนวทางภายใต้โครงการก่อสร้างโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 สายงามวงศ์วาน-พระราม 9 (Double Deck) ซึ่ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะมีการปรับปรุงสัญญาสัมปทาน กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จะมีผลกระทบอย่างไร กับแนวคิดนี้หรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า เรื่อง โครงการดับเบิ้ลเด็กซ์ ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2562 หรือ PPP ซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะก่อสร้างเสร็จ แต่นโยบายเรื่อง ลดค่าทางด่วน 50 บาทตลอดสาย ต้องทำทันที ซึ่งจะทำก่อน”ดับเบิ้ลเด็กซ์”
“เรื่องทางด่วน ดับเบิ้ลเด็กซ์ เป็น PPP ก็ไม่ได้ว่า เพราะมีขั้นตอนก็ทำไป แต่ต้องแลกเปลี่ยนกันได้ คือต้องให้ค่าผ่านทาง 50 บาททันที ไม่ใช่ไปเจรจาแล้วรอก่อสร้างเสร็จค่อยให้ 50 บาท แบบนี้ไม่ได้ เพราะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปี”