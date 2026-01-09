นับถอยหลังประวัติศาสตร์อวกาศไทยอีกครั้ง! ชวนคนไทยรับชมสดส่ง “THEOS-2A” ทะยานสู่วงโคจร 12 มกราคมนี้

ประเทศไทยกำลังจะจารึกอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญด้านอวกาศ เมื่อดาวเทียมสำรวจโลกความละเอียดสูง THEOS-2A เตรียมทะยานขึ้นสู่อวกาศในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 นับเป็นดาวเทียมสำรวจโลกดวงที่สามของไทย ต่อจาก THEOS-1 และ THEOS-2 ภายใต้การพัฒนาและบริหารจัดการโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA
.
GISTDA ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาสำคัญของประเทศ กับการถ่ายทอดสดการนำส่งดาวเทียม THEOS-2A สู่ห้วงอวกาศ ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 11.46 น. ผ่านทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ GISTDA และ ช่อง YouTube : GISTDAspace โดยตลอดการถ่ายทอดสดจะมี วิศวกรดาวเทียมและผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมให้ความรู้ อธิบายขั้นตอน และตอบคำถาม เพื่อให้ประชาชนเข้าใจภารกิจอวกาศครั้งสำคัญนี้อย่างใกล้ชิด
.
THEOS-2A ไม่ได้เป็นเพียงดาวเทียมอีกหนึ่งดวงของประเทศ แต่คือ “ดวงตาจากอวกาศ” ที่จะช่วยผสานข้อมูลบนผืนแผ่นดินเข้ากับข้อมูลความเป็นอยู่ของมนุษย์ อย่างมีคุณค่า ทำให้ทุกเหตุการณ์บนโลกได้รับการมองเห็นอย่างรอบด้าน ข้อมูลจากดาวเทียมจะถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การพัฒนา การบรรเทาและแก้ไขปัญหา การรับมือภัยพิบัติ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร ผังเมือง สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย
.
สำหรับดาวเทียม THEOS-2A ดวงนี้ วิศวกรดาวเทียมชาวไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพย์โหลดตั้งแต่กระบวนการร่างแบบ พัฒนา ทดสอบ ตลอดจนการประกอบเข้ากับตัวดาวเทียม ทั้งนี้ภารกิจการปล่อยดาวเทียม THEOS-2A จะใช้ จรวด PSLV จากฐานปล่อย ณ ศูนย์อวกาศสาธิต ธาวัน เมืองศรีหริโกฏะ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีอวกาศโลก และสะท้อนถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมอวกาศไทยที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
.
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในไทยมีส่วนในการผลิตชิ้นส่วนสำหรับดาวเทียม THEOS-2A ด้วย ซึ่งถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อเข้าสู่ Space Value Chain ในระดับสากล ซึ่งการส่ง THEOS-2A ขึ้นสู่วงโคจรในครั้งนี้ ไม่เพียงเสริมกำลังระบบดาวเทียมของประเทศ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือ ความรู้ และความมุ่งมั่นของคนไทยในการใช้เทคโนโลยีอวกาศเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน