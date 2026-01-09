ทหารไทยงง! เข้าเคลียร์พื้นที่ พบตุ๊กตายาง-เครื่องนวดปริศนา คากลางฐานทหารเขมร

เพจ “ไดอารี่ทหารพราน” เปิดคลิปทหารพรานไทยพบตุ๊กตายาง - เครื่องนวดปริศนา ภายในฐานทหารเขมร ชาวเน็ตแห่แซวนี่มันอาวุธลับ!!
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. เพจ ”ไดอารี่ทหารพราน“ โพสต์คลิปวิดีโอทหารพรานไทยพบตุ๊กตายางผิวขาว ผมสีทอง นอนอยู่ภายในฐานทหารเขมร โดยทางเพจระบุข้อความว่า ”จะตกใจอะไรก่อนดี ตกใจที่พรานไปเอามา หรือตกใจที่เขมรก็สรรหามาใช้ ”บี๋ของพี่ทหาร“
ต่อมา เพจ “thaiarmedforce.com" โพสต์ภาพเครื่องนวดปริศนาภายในฐานทหารเขมร ทางเพจระบุข้อความว่า “สิ่งอุปกรณ์การรบของกัมพูชาที่ทหารไทยตรวจยึดได้ล่าสุดคือตุ๊กตายาง
ทหารกัมพูชาเอาลูกเมียไปประกอบระเบิดโหลดกระสุนนี้ก็ว่าพีคแล้ว เจอเครื่องนวดหรรษายิ่งพีคกว่า แต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอกับอะไรที่พีคที่สุดอย่างตุ๊กตายาง
จนถึงจุดนี้เดาไม่ออกแล้วครับว่าเราจะเจออะไรอีก"