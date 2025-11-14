GISTDA เจาะตลาดญี่ปุ่น สร้างพันธมิตรใหม่ด้านอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA เข้าร่วมงาน RESTEC 50th Anniversary Symposium ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7– 9 พฤศจิกายน 2568 เพื่อขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Space & GI) กับพันธมิตรญี่ปุ่น และเป็นโอกาสในการได้พบปะหารือกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น ในงานนี้ ได้ติดตามเทรนด์ธุรกิจญี่ปุ่น ที่หันไปลงทุนในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก JICA และ RESTEC กำลังจะดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมเพื่อติดตาม Tax Property ในประเทศไทยและอาเซียน
การเข้าร่วมงานตรี้งนี้ GISTDA ได้ร่วมเสวนา Panel Discussion ในหัวข้อ “Evolution of Future Earth Observation System & Technology” นำเสนอวิสัยทัศน์ของ GISTDA ในการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม EO และแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสตาร์ทอัพญี่ปุ่นในปี 2569
นอกจากนี้ยังได้ประชุมหารือเชิงธุรกิจ กับบริษัทชั้นนำ เช่น Solafune, Tellus, RESTEC, Spaceshift, NTT Data Japan, Shimizu Corporation เพื่อขยายบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS-2 และผลิตภัณฑ์ Space & GI ของ GISTDA
และเป็นโอกาสกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ ประธาน JAXA และ RESTEC
การเข้าร่วมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ GISTDA ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ และต่อยอดศักยภาพธุรกิจอวกาศของไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นและตลาดโลกในอนาคต