GISTDA เผยภาพดาวเทียม THEOS-2 ชี้เมืองหาดใหญ่หลังน้ำลด เหลือคราบโคลนปกคลุมทั่วพื้นที่

ภาพถ่ายวันที่ 1 ธ.ค. 2568 เผยสภาพใจกลางเมืองหาดใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่ ระดับน้ำลดลงเกือบทั้งหมด แต่ทิ้งคราบดินโคลนหนาแน่นทั่วถนน–เขตชุมชน หน่วยงานเร่งนำข้อมูลใช้วางแผนฟื้นฟูและติดตามผลกระทบต่อพื้นที่อย่างใกล้ชิด
GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS-2 บันทึกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 10.20 น. แสดงให้เห็นสภาพใจกลางเมืองหาดใหญ่หลังน้ำลดอย่างชัดเจน จากภาพถ่ายพบว่า ระดับน้ำได้ลดลงเกือบทั้งหมด ทั้งในเขตชุมชนและพื้นที่สำคัญ โดยเฉพาะถนนสายหลักและย่านที่พักอาศัย
สิ่งที่สังเกตได้เด่นชัดคือ พื้นผิวสีน้ำตาลอ่อนคล้ายโคลน ปกคลุมทั่วบริเวณที่เคยเป็นถนน ลานกว้าง และช่องว่างระหว่างอาคารจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณน้ำและตะกอนจำนวนมหาศาลที่พัดเข้าสู่พื้นที่เมือง ก่อนจะลดระดับลงและทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้ นอกจากนี้ บริเวณสถานีขนส่งและสถานีรถไฟยังคงมีคราบดินโคลนหลงเหลืออยู่ชัดเจน
GISTDA ได้ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับวางแผน พร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการบริหารจัดการภาวะหลังน้ำท่วมในจังหวัดสงขลาอย่างทันท่วงที