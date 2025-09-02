“กาญจนา หาญชาญเลิศ” สมาชิกสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ร่วมโครงการ Global Space Leadership Program 2025

นางกาญจนา หาญชาญเลิศ Mrs. Kanchana Hanchanlert เข้าร่วมโครงการ Global Space Leadership Program 2025 การเข้าถึงหลักสูตรอวกาศระดับโลก
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 นางกาญจนา หาญชาญเลิศ Mrs. Kanchana Hanchanlert สมาชิกสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC เข้าร่วมโครงการ Global Space Leadership Program 2025 (GSLP2025) ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยโครงการได้มุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอวกาศระดับโลกอย่างเข้มข้น ภายใต้แนวคิด “Space Access for All – " การเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกคน"
โครงการนี้จัดโดย สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (สพม.นนทบุรี) และพันธมิตรระดับนานาชาติ อาทิ ศูนย์อวกาศหิมาลายัน (HSC), UNA-USA, และ World Book of Records-UK โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมสำหรับเยาวชนไทยกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพของพระองค์ และสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นความเสมอภาค ความเป็นธรรม และความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติอย่างแท้จริง
นางกาญจนา หาญชาญเลิศ ในฐานะสมาชิกสมาชิกสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ได้สละเวลามาช่วยเหลือและสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ UNPKFC มาโดยตลอด เป็นผู้เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มองเห็นคุณประโยชน์ของกิจกรรมต่างๆ ของ UNPKFC ที่จะส่งผลกระทบต่อเยาวชนไทย ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมร่วมมือและปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายของสหประชาชาติ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความขัดแย้ง และเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม "