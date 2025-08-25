กปน. มอบรางวัล “ยอดน้ำ & เฟรนด์” ปี 3 ประกวดคลิป TikTok ชิงทุน 1.75 แสนบาท

เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวดคลิป TikTok โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้กิจกรรม “ยอดน้ำ & เฟรนด์” ปี 3 พร้อมคณะผู้บริหารกปน. คณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี
การประกวดคลิป TikTok ดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “How to Save…เซฟน้ำอย่างไรให้ยั่งยืน” เป็นการต่อยอดความรู้ จากการที่นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 ทีม จากโรงเรียนทั้งหมด 15 แห่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ตลอดจนการสร้างคลิป TikTok ที่ กปน. ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และทุกทีมได้ส่งผลงานเป็นคลิป TikTok เข้าร่วมประกวด
โดยได้คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ทีม โพสต์ลง TikTok ของการประปา นครหลวง (MWAthailand) ชิงทุนการศึกษากว่า 175,000 บาท
สำหรับผลการตัดสิน มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีม HydroBlaze CPW โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีม SSP2 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทีม WeSee 1 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทีม Deb Non Production โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ทีม Just Do IT โรงเรียนสารวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม SBP How to save โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ, ทีมขาดเราไปใครจะอนุรักษ์น้ำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี, ทีม D.S. Team โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง, ทีม WeSee 2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, ทีม เดอะแก๊งท่าทราย โรงเรียนการเคหะท่าทราย
นางสาวสุวรา กล่าวว่า ผลงานจากทุกโรงเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และตอบโจทย์แนวคิด “How to Save...เซฟน้ำอย่างไรให้ยั่งยืน” ซึ่งกปน. มุ่งหวังว่าความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำกับสังคมออนไลน์อย่าง TikTok จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และสร้างสังคมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของน้ำ และร่วมกันรักษาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ภายในงานยังมี Special Talk หัวข้อ “TikTok X Gen Z กับภารกิจ...How to Save” กับ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงานการประกวดคลิป TikTok ได้นำเสนอภาพรวมการประกวดคลิป และข้อเสนอแนะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ปัจจัยสำคัญในการทำคลิปลง Social media เช่น รูปแบบการนำเสนอ การเลือกเนื้อหา รูปภาพ ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เป็นต้นรวมทั้งมุมมองการสื่อสาร การเข้าถึงสื่อในยุคปัจจุบัน และการใช้สื่อ Social media ของเด็กในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ ต่อไปในอนาคต.