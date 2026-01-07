“คิง เพาเวอร์” จับมือ “บัตเตอร์แบร์” เปิดสาขาใหม่สนามบินดอนเมือง

คิง เพาเวอร์ จับมือกับ “บัตเตอร์แบร์” เปิดร้าน KING POWER BUTTERBEAR สาขาใหม่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (Domestic) ชวนพ่อหมี มัมหมี และนักเดินทางมาเติมความสุข ความน่ารัก และความหวานละมุนก่อนออกเดินทาง
ร้าน KING POWER BUTTERBEAR สาขาดอนเมือง เปิดตัวภายใต้ธีม “Sundae Sweetheart” ถ่ายทอดบรรยากาศ Dessert Parlour แสนหวานของ “น้องเนย” ที่เต็มไปด้วยความสดใสและอบอุ่น พร้อมไฮไลต์ น้องหมีเนยขนาดใหญ่ 2 ตัว จุดถ่ายรูปสุดคิวต์ และ ตู้จดหมายของน้องเนย ให้แฟน ๆ ได้เขียนข้อความส่งถึงน้องเนย เพิ่มโมเมนต์พิเศษก่อนเริ่มต้นการเดินทาง
อีกหนึ่งจุดเด่นของสาขานี้ คือ สินค้าป้ายฟ้า ที่สามารถเลือกซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องมีไฟลต์บินระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งกลุ่ม Food และ Non-Food พร้อมสินค้า Exclusive เฉพาะสาขาดอนเมือง ได้แก่ ถุงผ้าน้องเนย “บัตเตอร์รี่ สวีทฮาร์ท” (Buttery Sweetheart Drawstring Bag) ดีไซน์พิเศษในธีม Sundae Sweetheart เอาใจนักสะสมและแฟนคลับบัตเตอร์แบร์โดยเฉพาะ
ทั้งนี้ ร้านบัตเตอร์แบร์ได้เปิดสาขาที่ คิง เพาเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ ไปก่อนหน้า โดยสาขาดอนเมืองถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยาย Brand Experience สู่ทำเลสนามบิน
นอกจากนี้ คิง เพาเวอร์ ยังเปิด SEEK ‘N KEEP CLUB ร้าน Multi-Brand Store ศูนย์รวมสินค้าไลฟ์สไตล์น่าสะสม ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) โดยรวบรวมคาแรคเตอร์ยอดนิยมจากทั่วโลก อาทิ Monchhichi, Care Bears, Esther Bunny และ Disney ให้เหล่านักเดินทางได้เลือกช้อปสินค้าไอคอนิก เติมสีสันและความสนุกระหว่างการเดินทาง
การเปิดตัว KING POWER BUTTERBEAR และ SEEK ‘N KEEP CLUB ณ สนามบินดอนเมืองในครั้งนี้ เป็นการชวนให้นักเดินทางได้แวะมาเติมความสุขและสัมผัสประสบการณ์ก่อนออกเดินทาง ผ่านพื้นที่รีเทลที่ผสานความน่ารัก ความสนุก และอารมณ์ความรู้สึกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อสร้างช่วงเวลาที่น่าประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกของทุกทริป