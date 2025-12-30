“สนามบินดอนเมือง”พร้อมรับเดินทางปีใหม่ ”ปวีณา”ย้ำบริการผู้โดยสาร”สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย”

ทอท.คาดผู้โดยสาร”ดอนเมือง”มากกว่า 1 แสนคน/วัน “ปวีณา” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พร้อมมอบของขวัญพิเศษส่งความสุขให้ผู้โดยสาร
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง โดยมี นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองนำตรวจพื้นที่ และมีการมอบของขวัญให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อส่งมอบความสุขสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความประทับใจตลอดการเดินทาง ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
นางสาวปวีณา กล่าวท่าอากาศยานดอนเมืองมีความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการดูแลผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในครั้งนี้ ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสาร ทั้งทางด้านระบบเทคโนโลยีของท่าอากาศยาน มาตรการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวก ร้านค้าและบริการ ตลอดจนบรรยากาศที่ดีของท่าอากาศยาน นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนในการให้บริการจะเป็นไปด้วย ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด และได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความสุขและสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
โดยคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 1 แสนคนต่อวันที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สะท้อนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน สอดคล้องกับนโยบาย H.N.Y. 2569 ของกระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้จัดบริการจอดรถยนต์ฟรี บริเวณลานจอดรถระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถ 5 ชั้น รองรับได้จำนวน 250 คัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. พร้อมรถรับ – ส่งและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง
นางสาวปวีณา กล่าวว่า สนามบินดอนเมืองมีความพร้อมในทุกด้านและบูรณาการทุกหน่วยงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยภายใต้แนวคิด “World Class Hospitality” และนำนวัตกรรมทันสมัยระดับสากลมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดให้แก่ผู้โดยสารอย่างราบรื่นและปลอดภัย และร่วมขับเคลื่อน AOT สู่การเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานระดับโลกอย่างยั่งยืน