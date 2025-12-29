เที่ยวปีใหม่ให้คุ้ม ไม่ต้องแบกหนัก เทรนด์ใหม่ของนักเดินทางปี 2026

ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางจำนวนมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความแออัดของสนามบิน ระบบขนส่ง และข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้การจัดการสัมภาระกลายเป็นปัญหาหลักที่นักท่องเที่ยวต้องเผชิญในทุกปี
จากแนวโน้มการท่องเที่ยวล่าสุด พบว่า นักท่องเที่ยวยุคใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับ “การเดินทางแบบไม่ต้องแบกกระเป๋า” มากขึ้น เพื่อให้สามารถใช้เวลาเที่ยวได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรก ไม่ว่าจะเป็นการเดินเที่ยวในเมืองก่อนเวลาเช็กอินโรงแรม การต่อเครื่องบิน หรือการเดินทางข้ามเมืองในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทรนด์ดังกล่าวสะท้อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเดินทางที่มองหาความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตระหว่างการเดินทางมากกว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมองว่า เทรนด์การท่องเที่ยวปี 2026 จะเน้นไปที่การลดภาระและความยุ่งยากระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะการจัดการสัมภาระ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยตรง นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการลากกระเป๋าในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น สนามบิน เมืองท่องเที่ยวหลัก และระบบขนส่งสาธารณะ
นาย อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง ผู้บริหารของ AIRPORTELs ผู้ให้บริการรับฝากและจัดส่งสัมภาระสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย กล่าวว่า “ช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวต้องเผชิญกับความหนาแน่นของการเดินทางมากที่สุด เราพบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการความสะดวกมากขึ้น และไม่อยากให้สัมภาระเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว การเดินทางแบบไม่ต้องแบกกระเป๋าช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถบริหารเวลาได้ดีขึ้น และเริ่มต้นทริปได้อย่างราบรื่นตั้งแต่วันแรก”
AIRPORTELs ระบุว่า แนวโน้มดังกล่าวพบได้ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นครอบครัว กลุ่มผู้สูงวัย และนักเดินทางที่มีการเปลี่ยนที่พักหรือเดินทางหลายเมืองภายในทริปเดียว
“นักท่องเที่ยวในปัจจุบันให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าการจัดการรายละเอียดที่สร้างความเหนื่อยล้า การลดภาระเรื่องสัมภาระจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างปีใหม่” ผู้บริหาร AIRPORTELs กล่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่า เทรนด์การท่องเที่ยวแบบไม่แบกสัมภาระจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2026 ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และความต้องการประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวและสนามบินหลักของประเทศไทย
•เว็บไซต์ https://th.airportels.asia/•TikTok:@airportels.th
•Facebook:AIRPORTELs Luggage Delivery
•LINE: @airportels
•WhatsApp: (+66) 86 418 3484
•โทรศัพท์02-026-