CAAT ไม่พบขายตั๋วเครื่องบินแพง เผยยอดเดินทางเกือบ 4.7 แสนคน/วัน กำชับแอร์ไลน์ แก้ราคาบนระบบ OTA สูงเกินเพดาน

CAAT เผยเริ่มต้นเทศกาลปีใหม่
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT แจ้งว่า จากที่ ได้ติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศของประเทศไทยในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 26–28 ธันวาคม 2568 พบว่า มีผู้เดินทางทางอากาศเฉลี่ยวันละประมาณ 468,915 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเดินทางภายในประเทศประมาณ 207,955 คนต่อวันและผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศประมาณ 260,960 คนต่อวัน
สำหรับการเดินทางภายในประเทศ พบว่าผู้โดยสารใช้บริการผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองมากที่สุด โดยมีจุดหมายปลายทางหลักคือท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขณะที่การเดินทางระหว่างประเทศ ผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยประเทศปลายทางที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้า–ออกมากที่สุดยังคงเป็นประเทศจีน ซึ่งในวันที่ 28 ธันวาคม 2568 มีผู้โดยสารเดินทางเข้าและออกประเทศสูงถึง 42,917 คน รองลงมาคือ ประเทศอินเดีย จำนวน 21,249 คน ขณะที่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีผู้โดยสารประมาณ 18,000 คน ต่อประเทศ
ในส่วนของราคาบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 จากการตรวจสอบข้อมูลการจำหน่ายบัตรโดยสารผ่านช่องทางของสายการบิน CAAT ยังไม่พบการจำหน่ายบัตรโดยสารเกินอัตราเพดานราคาที่กำหนด และยังคงมีบัตรโดยสารในระดับราคาที่ลดจากเพดานตามมาตรการที่ได้ดำเนินการไว้ โดยเฉพาะในเที่ยวบินพิเศษ
อย่างไรก็ตาม พบว่าในบางวันและบางเส้นทางที่มีความต้องการเดินทางสูง ราคาบัตรโดยสาร เริ่มอยู่ในระดับสูงแล้ว เช่น เส้นทาง ภูเก็ต–กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 และ 4 มกราคม 2569 ทั้งนี้ CAAT ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานและสายการบินที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าว
@กำชับแอร์ไลน์ แก้ปัญหาราคาบนระบบ OTA
นอกจากนี้ CAAT ยังได้ตรวจสอบราคาบัตรโดยสารที่แสดงบนระบบของตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) พบว่าในบางกรณีมีการแสดงราคาบัตรโดยสารที่สูงกว่าอัตราเพดานราคาที่กำหนดไว้มาก แต่เมื่อทดลองทำรายการซื้อจริงกลับไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากตั๋วในเที่ยวบินดังกล่าวอาจถูกจำหน่ายหมดแล้ว โดย CAAT ได้กำชับให้สายการบินติดตามข้อมูลราคาที่ปรากฏบนระบบของ OTA อย่างใกล้ชิด และเร่งประสานแก้ไขปัญหาการแสดงราคาที่อาจทำให้ผู้โดยสารเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเร็ว
CAAT ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ เลือกซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางของสายการบินโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสายการบินหรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบราคา เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำ ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อบริการเสริม เช่น การเลือกที่นั่ง บริการอาหาร หรือการโหลดสัมภาระเพิ่มเติมได้ ตามความจำเป็น โดยไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นแพ็กเกจรวมทั้งหมด
ทั้งนี้ หากผู้โดยสารพบปัญหาในการเดินทาง หรือได้รับความไม่สะดวกในการให้บริการ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายัง CAAT ผ่านเว็บไซต์ complaint.caat.or.th เพื่อให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบและดูแลต่อไป